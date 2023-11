Une nouvelle île volcanique émerge de la mer au large des côtes sud du Japon

Le 30 octobre dernier, une nouvelle petite île a émergé de l’eau à moins de 1,6 kilomètre de la tristement célèbre île d’Iwo Jima (qui a connu l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale), au sud du Japon. S’étendant actuellement sur une centaine de mètres, l’îlot est né d’une éruption volcanique sous-marine qui a débuté le 21 octobre. Alors qu’il y a trois semaines encore la vue sur la mer d’Iwo Jima était dégagée, cette naissance offre un aperçu d’un phénomène géologique rarement observé en temps réel.

Les volcans sous-marins constituent la majorité des volcans de la planète. Si l’on dénombre environ 1350 volcans terrestres potentiellement actifs, les scientifiques estiment qu’il pourrait y en avoir plus d’un million cachés au fond des océans. Cela signifierait que pour chaque volcan terrestre actif, il en existe des centaines sous l’eau. Ces derniers sont à l’origine de la formation de certains archipels, tels que celui d’Hawaï, des Tonga et d’Ogasawara, au Japon. L’ensemble du pays étant situé au niveau de la jointure de 4 plaques tectoniques, les volcans japonais figurent parmi les plus actifs au monde.

Cependant, nous assistons rarement directement à l’émergence d’une île à partir d’une éruption volcanique sous-marine. Celles ayant formé Hawaï sont par exemple toutes antérieures à notre époque. « Mais aussi, jusqu’à ce qu’il atteigne la surface de l’eau, nous ne les aurions pas vus même si nous avions été situés au-dessus d’eux dans une pirogue polynésienne », explique James White, professeur de géologie à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande. L’éruption au large d’Iwo Jima, à 1000 kilomètres au sud de Tokyo, offre un rare aperçu en temps réel de la naissance d’une île volcanique, qui fait désormais partie de l’archipel d’Ogasawara.

Une île née du flanc d’un volcan « parent »

Gagnant en intensité depuis le 21 octobre, l’éruption au large d’Iwo Jima a culminé entre vendredi et samedi derniers. Le nouvel îlot qui en est né dégage de la fumée à mesure qu’il grandit et faisait environ 100 mètres de long à la date du 30 octobre. À noter que des activités volcaniques ont été relevées au même endroit l’année dernière, mais le point d’éruption se situe désormais hors de l’eau. Selon White, l’éruption actuelle semble provenir du flanc immergé d’un volcan « parent » plus grand, ayant également donné naissance à l’île principale (Iwo Jima) qui en est le sommet (culminant à environ un demi-kilomètre au-dessus du niveau de la mer).

Il n’y a heureusement aucune perte humaine et matérielle à déplorer. En effet, lorsque les volcans sous-marins entrent en éruption, le poids de l’eau sus-jacente empêche généralement la fuite explosive de gaz volcaniques. À mesure que le volcan grandit et que l’éruption a lieu en eaux moins profondes, la pression de l’eau ne suffit plus à confiner les gaz. La présence de l’eau alimente également l’éruption en grandes quantités de vapeur. Les cendres, les fragments de roche et les coulées de lave refroidies qui en résultent, s’accumulent et finissent par émerger de l’eau pour former une île.

Les colonnes d’éruption des volcans sous-marins peuvent être soutenues ou non, comme pour le cas du nouvel îlot d’Iwo Jima. Ce type d’éruption produit des explosions relativement discrètes, au cours desquelles de grosses particules de cendres absorbent les plus petites et se déplacent selon un axe de projection semblable à celui d’un boulet de canon. L’éruption comprend également un mélange de magma en fusion et d’autres matériaux indiquant un volcanisme particulièrement complexe.

Cependant, ce mélange, en grande partie constitué de cendres, rend l’île pour le moment très friable. Elle peut ainsi facilement être érodée par les vagues et pourrait à nouveau disparaître sous la surface de l’eau, sans compter que les éruptions près d’Iwo Jima ne durent généralement qu’un mois. Néanmoins, les scientifiques estiment qu’il est pour le moment difficile de savoir exactement quand l’éruption s’arrêtera et que l’îlot pourrait probablement continuer de grandir.