L’énigme de l’origine de la vie sur le point d’être résolue par l’étude des chaînes de transport d’électrons ?

Face à la lourde et vaste question de l’origine de la vie, des chercheurs ont récemment décidé d’explorer les chaînes de transport d’électrons, mécanismes essentiels à la biologie. Cette étude, en combinant des approches traditionnellement distinctes, suggère que ces chaînes pourraient détenir la clé de la première étincelle de vie. Si cette hypothèse est confirmée, elle pourrait non seulement éclairer les débuts de la vie terrestre, mais aussi influencer la recherche de vie extraterrestre.

L’origine de la vie sur Terre demeure l’une des questions les plus énigmatiques de la science moderne. Les caractéristiques fondamentales de la biologie, telles que la composition cellulaire des organismes et la transmission de l’information génétique via l’ADN, sont apparues à travers des processus spécifiques au début de l’histoire évolutive. Malgré des décennies de recherches approfondies, les scientifiques peinent à déchiffrer les mécanismes exacts qui ont conduit à la première étincelle de vie.

Cependant, une nouvelle étude suggère que la réponse pourrait résider dans un élément fondamental de la biologie : les chaînes de transport d’électrons. Cette découverte pourrait non seulement éclairer les premiers moments de la vie sur notre planète, mais aussi orienter la recherche de signes de vie au-delà de la Terre. Les résultats sont publiés dans la revue PNAS.

Deux approches, un objectif commun

Pour tenter de comprendre l’origine de la vie, deux principales approches ont été développées au fil des années. La première, connue sous le nom de « bottom-up », se base sur l’idée de recréer les conditions initiales de la Terre pour comprendre comment la vie aurait pu émerger. Des expériences en laboratoire, comme celle de Stanley Miller en 1953, ont tenté de simuler ces conditions, aboutissant à la formation d’acides aminés, briques élémentaires de la vie.

La seconde approche, dite « top-down », adopte une démarche inverse. Plutôt que de partir des conditions initiales, elle se concentre sur la vie telle qu’elle existe aujourd’hui. Les chercheurs analysent les organismes actuels, en particulier les plus simples et les plus anciens, pour essayer de remonter le fil de l’évolution et déduire les étapes qui ont conduit à leur apparition.

Cependant, malgré les avancées obtenues grâce à ces deux approches, le mystère de l’origine exacte de la vie reste entier. Chacune a ses limites : la méthode « bottom-up » ne peut que proposer des scénarios hypothétiques, sans certitude quant à leur réalisation effective dans le passé. La méthode « top-down » quant à elle est limitée par la conservation des traces de vie ancienne et par les mutations génétiques qui ont pu effacer certains indices cruciaux.

Un pont entre les méthodes

Si les deux méthodes précédentes ont toujours été considérées comme des voies de recherche séparées, l’étude menée par Aaron Goldman d’Oberlin College et Laura Barge du NASA Jet Propulsion Laboratory, a introduit une perspective innovante. Elle combine les deux approches en se concentrant sur les chaînes de transport d’électrons, ces mécanismes essentiels à la production d’énergie dans les cellules.

En combinant les approches « bottom-up » et « top-down », les chercheurs espèrent recréer les conditions dans lesquelles ces chaînes de transport d’électrons auraient pu émerger et évoluer. D’une part, en simulant les conditions de la Terre primitive (« bottom-up »), ils peuvent explorer comment les premiers mécanismes de transport d’électrons auraient pu se former à partir de molécules simples. D’autre part, en étudiant les organismes actuels (« top-down »), ils peuvent identifier comment ces mécanismes ont évolué et se sont adaptés au fil du temps.

Les chaînes de transport d’électrons : une clé universelle

Cette fusion des méthodes offre une perspective unique. Elle permet d’explorer le métabolisme énergétique ancien sous différents angles, offrant ainsi une vision plus holistique. Cette perspective suggère que les mécanismes fondamentaux de production d’énergie, qui sont aujourd’hui universellement partagés par tous les organismes vivants, pourraient également être à la base de l’émergence de la vie elle-même.

Les chaînes de transport d’électrons sont des complexes protéiques présents dans les membranes cellulaires de tous les organismes vivants. Leur rôle principal est de faciliter le transfert d’électrons d’une molécule à une autre, un processus qui permet de produire de l’ATP, la principale source d’énergie chimique pour les cellules. C’est grâce à cette énergie que les cellules peuvent accomplir toutes leurs fonctions, de la division cellulaire à la synthèse de protéines.

Goldman et Barge suggèrent que, bien avant l’apparition des premières cellules, des systèmes métaboliques similaires auraient pu exister, facilitant la production d’énergie chimique à partir des ressources disponibles dans l’environnement primitif de la Terre.

Leur article décrit les stratégies de recherche futures qui synthétisent les recherches descendantes et ascendantes sur l’histoire la plus ancienne des chaînes de transport d’électrons afin de mieux comprendre le métabolisme énergétique ancien et l’origine de la vie plus largement.

Implications pour la recherche extraterrestre

Au-delà de la Terre, la compréhension de l’origine de la vie pourrait aider les astrobiologistes dans leur quête de signes de vie sur d’autres planètes. La compréhension de l’origine de la vie sur Terre est cruciale pour ces recherches. Si nous parvenons à déterminer comment la vie a commencé ici, cela pourrait nous fournir des indices sur les processus qui pourraient permettre l’apparition de la vie ailleurs. Si les chaînes de transport d’électrons, essentielles à la production d’énergie dans les cellules, sont un élément clé de l’émergence de la vie sur Terre, elles pourraient également jouer un rôle similaire sur d’autres planètes.

Cela pourrait élargir ou affiner nos critères de recherche de signes de vie extraterrestre. Enfin, cette compréhension pourrait également influencer la conception des missions spatiales. Si nous avons une idée claire des signes de vie à rechercher, cela orientera le choix des instruments à embarquer sur les sondes spatiales, ou les régions spécifiques d’une planète ou d’une lune à étudier en priorité.

Source : PNAS