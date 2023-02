OpenAI recruterait-elle des développeurs en masse pour former l’IA qui les remplacera ?

Mettons fin au suspense : la réponse à cette question n’est pas tout à fait tranchée, mais penche probablement vers le « oui » : sur du code basique, toutefois. Selon le média Semafor, OpenAI serait en train de signer des contrats en masse avec des développeurs. Les domaines ciblés indiquent clairement qu’il s’agit de tâches uniquement destinées à nourrir des IA capables de fournir du code sur une simple requête écrite.

Sam Altman, le directeur d’Open AI, se vantait récemment sur Twitter d’avoir relativement peu d’employés pour abattre le travail mené sur le développement d’intelligences artificielles. Et il est vrai que ceux-ci n’ont pas chômé. Récemment, l’IA phare de la compagnie, ChatGPT, a énormément fait parler d’elle et de ses progrès.

i know im not supposed to brag about openai, but the talent density at this scale (375 people) is 🤯 and i dont think has happened in the tech industry in recent memory

— Sam Altman (@sama) January 23, 2023