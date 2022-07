Optimus, le robot humanoïde de Tesla, sera-t-il vraiment prêt en septembre ?

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Elon Musk espère voir marcher son prototype de robot humanoïde en public le 30 septembre prochain. Il a en effet annoncé qu’il comptait le dévoiler lors de la deuxième édition du Tesla AI Day. Malgré toutes les annonces faites à son sujet, peu d’informations concrètes sur les avancées ont été diffusées.

Le 18 mai 2022, le dirigeant de Tesla, Elon Musk, a publié un tweet rappelant la tenue du Tesla AI Day le 19 août prochain. Dans les commentaires, une question récurrente : « Allez-vous montrer un avant-goût du Tesla Bot ? »

Tesla AI Day #2 on Aug 19. So many cool updates! — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Ce à quoi le milliardaire a répondu résolument par l’affirmative. Un peu hâtivement, peut-être, puisqu’il a à nouveau publié un tweet, quelque temps après. Dans cette dernière annonce en date du 3 juin, il affirmait cette fois que l’événement serait repoussé au 30 septembre, afin de pouvoir présenter un prototype de ce fameux Optimus, le robot humanoïde développé par l’entreprise.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

« Tesla AI Day repoussé au 30 septembre, car nous pourrions avoir un prototype Optimus fonctionnel d’ici là », peut-on ainsi lire dans ce post. La première édition du Tesla AI Day s’est tenue l’année dernière. Il s’agit d’une mise en avant des innovations de Tesla dans le champ de l’intelligence artificielle. La première était surtout focalisée sur le système de conduite autonome développé par Tesla. Optimus avait toutefois déjà été évoqué comme un projet majeur pour le futur de l’entreprise. Le robot est donc très attendu pour cet événement qui devait à l’origine se tenir précisément un an après le premier.

Un effet d’annonce ?

Plus récemment, le développement du robot a été évoqué lors du Tesla Q1 Earning Calls. Elon Musk avait souhaité présenter quelques-unes de ses caractéristiques futures. Aucune démonstration n’était toutefois venue rassasier la curiosité du public. À la place, le dirigeant de Tesla avait fait le choix déroutant d’amener sur scène un acteur en costume, qui avait mimé des mouvements saccadés avant de se mettre à danser. Quelques caractéristiques techniques ont été dévoilées. Le robot serait, selon la vidéo d’annonce, capable de marcher comme un humain à quelque 5 km/h. Mesurant environ 170 cm, il serait aussi capable de soulever une charge d’une vingtaine de kilogrammes. Son poids, quant à lui, serait d’environ 57 kg.

L’utilité évoquée est assez vaste, puisqu’il s’agirait selon Elon Musk de proposer un robot « amical », capable « d’éliminer les tâches dangereuses et répétitives pour l’humain ». Lors du Qatar Economic forum, durant lequel il a été longuement interviewé, le dirigeant de Tesla a à nouveau abordé le sujet. « Eh bien, j’espère que nous aurons un prototype intéressant à montrer aux gens. Nous avons une équipe très talentueuse chez Tesla avec laquelle je travaille en étroite collaboration pour avoir un prototype de robot humanoïde prêt d’ici la fin septembre. Et je pense que nous sommes en bonne voie », a-t-il affirmé. « Il y aura aussi d’autres choses passionnantes dont nous parlerons lors de la Tesla AI Day. Nous mettons en place ce genre d’événements pour souligner que Tesla est bien plus qu’une entreprise automobile et que nous sommes, à mon avis, la principale entreprise d’IA appliquée au monde réel ».

Il faut toutefois noter qu’Elon Musk est plus que coutumier des effets d’annonce, et qu’il est loin de mettre à exécution dans les temps toutes les prouesses qu’il met en avant. Il faudra donc attendre septembre pour en avoir le cœur net.