Un partenaire de Facebook fait du ciblage publicitaire avec les données issues des micros des smartphones

Dans une présentation pour des clients potentiels, Cox Media Group, l’un des partenaires marketing de Facebook, propose un nouvel outil de ciblage publicitaire utilisant les données des microphones des smartphones et d’autres appareils intelligents. Alors que le logiciel dit « d’écoute active » a été présenté l’année dernière, de nouvelles informations concernant les différents acteurs potentiellement impliqués ont fuité. Ce ciblage intrusif soulève inévitablement des questions sur la protection des données des utilisateurs.

À l’ère de l’Internet et des réseaux sociaux, les annonceurs s’appuient sur différentes techniques pour cibler nos préférences en matière de publicité. Cela inclut par exemple la fréquence de visites de sites web spécifiques ou de recherche de mots-clés sur les moteurs de recherche. Depuis peu, des techniques de ciblage basées sur des données vocales sont également utilisées. En 2023, Cox Media Group (CMG) a par exemple proposé un logiciel d’écoute (ou « Active Listening ») de conversations téléphoniques pour évaluer les préférences des consommateurs.

Cependant, la plupart des pays dans le monde disposent de lois sur l’écoute téléphonique, imposant notamment des restrictions sur la possibilité d’enregistrer une personne sans son consentement. Si les données des microphones des appareils intelligents sont collectées à notre insu, cela signifierait une potentielle violation de la loi, étant donné l’absence de consentement.

Néanmoins, « il est légal de vous écouter via des appareils électroniques (n’impliquant pas un appel standard) », a affirmé l’entreprise dans un article de blog de 2023. Elle se base notamment sur le fait que lorsqu’un nouveau téléchargement ou une mise à jour invite les utilisateurs à approuver des conditions d’utilisation parfois longues de plusieurs pages, l’écoute active est parfois incluse.

Dans un document de présentation récemment divulgué par 404 Media, l’entreprise affirme compter parmi ses principaux clients des acteurs technologiques majeurs tels que Facebook, Google et Amazon. « Nous nous associons aux meilleurs pour fournir le meilleur », indique-t-elle. Toutefois, ces entreprises semblent méfiantes quant aux potentiels problèmes juridiques liés au produit.

Un algorithme collectant simultanément des données vocales de plus de 470 sources

L’outil proposé par CMG inclut des fonctionnalités intelligentes capturant en temps réel les données d’intention des utilisateurs en écoutant des conversations enregistrées à l’aide de leurs microphones. Un algorithme d’IA associe instantanément les données comportementales des internautes à des produits publicitaires adaptés. Selon l’entreprise, l’objectif est d’analyser des conversations préalables à l’achat d’un produit en détectant des mots clés correspondant à celui-ci.

L’IA peut collecter simultanément des données vocales provenant de plus de 470 sources. L’entreprise facturerait 100 dollars par jour pour cibler les personnes situées dans un rayon de 16 kilomètres et 200 dollars pour celles situées dans un rayon de 32 kilomètres. Des options de personnalisations sont également proposées, par exemple pour une couverture régionale, étatique et nationale.

Le logiciel utilise ensuite les données collectées pour créer une liste d’audiences permanentes. Cette liste est alors utilisée pour diffuser des publicités via de nombreuses plateformes, telles que les médias sociaux, YouTube, les sites de streaming et les moteurs de recherches comme Google et Bing. « L’efficacité et le timing publicitaires ont atteint un niveau inédit. Nous définissons des mots-clés spécifiques en rapport avec votre produit et service afin de savoir qui a besoin de vous, pourquoi ils en ont besoin et où nous pouvons les cibler », indique CMG.

Un partenariat avec les grandes entreprises tech ?

Cependant, bien que l’entreprise ait mis en avant sa collaboration avec de grandes sociétés technologiques, cette affirmation a majoritairement été démentie par ces dernières. En effet, suite aux enquêtes de 404 Media concernant la présumée collaboration entre CGM et Google, ce dernier a rapidement retiré le prestataire de son programme de partenariat.

Cela a incité Meta à déclarer effectuer un examen méticuleux de CMG afin de déterminer s’il enfreignait l’une de ses politiques en matière de service publicitaire. D’autre part, un représentant de Meta a précisé que CMG présente l’entreprise en tant que partenaire marketing général et non comme partenaire spécifique pour son programme de logiciel d’écoute.

Un porte-parole d’Amazon a, quant à lui, déclaré que son entreprise n’a jamais participé au programme proposé par CMG et n’a aucunement l’intention de le faire. Le représentant a d’ailleurs affirmé qu’Amazon prendra des mesures (qui n’ont pas été précisées) si l’un de ses partenaires marketing violait la loi.

Néanmoins, CGM semble tout de même avoir confiance en son produit, malgré la méfiance de ses potentiels clients. Elle mise notamment sur l’important retour sur investissement que pourrait générer sa technologie. « Il s’agit d’une solution intelligente pour les entreprises à court d’argent, mais ambitieuses, qui souhaitent augmenter instantanément les audiences pertinentes à travers les campagnes, réduire les coûts de clic et d’acquisition et générer des audiences similaires en moins de temps et à moindre coût », conclut-elle.