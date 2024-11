Perseverance découvre de mystérieuses taches verdâtres sur Mars

Le 21 juillet, le Rover Perseverance de la NASA a découvert un fragment rocheux au bord d’une ancienne vallée fluviale nommée Neretva Vallis. Ce fragment, surnommé « Cheyava Falls », est considéré comme le plus précieux échantillon récupéré sur la planète rouge jusqu’à présent. Toutefois, le rover a récemment rencontré une nouvelle énigme sur le site de « Serpentine Rapids ». Selon la NASA, ces taches blanches, noires et verdâtres situées sur un fragment de la crête de Malgosa, pourraient indiquer une interaction avec de l’eau dans le passé.

Depuis presque quatre ans, le rover Perseverance poursuit son exploration méthodique de l’environnement complexe de Mars. Sa mission consiste à collecter des échantillons pour étudier le passé géologique de la planète rouge tout en cherchant d’éventuelles traces de vie antérieure. Récemment, la NASA a publié des images capturées par le rover en août avec sa caméra Watson de l’instrument Sherloc. Watson est utilisée pour prendre des images en gros plan des roches et des textures de surface.

Ces images ont été prises lors de la montée du rover vers le sommet du cratère Jezero. À son arrêt au site de Serpentine Rapids, le robot a repéré des roches d’un rouge vibrant qui ont suscité l’intérêt de l’équipe scientifique. Pour analyser les propriétés et la composition de ces roches, le rover a utilisé un outil abrasif afin de dégager une surface intacte sur un affleurement rocheux baptisé « Wallace Butte ». Cela a révélé une tache de 5 cm de diamètre avec un mélange de couleurs saisissant : blanc, vert et noir. « L’une des plus grandes surprises pour l’équipe a été la présence de taches vert terne dans la zone abrasive, constituées de cœurs sombres entourés de bords flous vert clair », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Une potentielle implication bactérienne

Sur Terre, ces formations rocheuses, appelées « lits rouges », sont courantes — notamment au Texas et dans l’Oklahoma. Les nuances de vert et de rouge résultent d’une réaction chimique, lorsque l’eau enrichie en fer s’infiltre dans les couches de roche. Le fer, en s’oxydant, se transforme en ion Fe2+ (sa forme réduite). Ce processus chimique, qui entraîne la réduction du fer, implique souvent des bactéries. Les taches verdâtres pourraient également provenir de la décomposition de potentielles matières organiques.

Sur Mars cependant, la composition de ces taches reste pour l’instant un mystère. L’équipe avance que des découvertes antérieures suggèrent que ces taches verdâtres pourraient se former à partir de sédiments, modifiant ainsi la composition de la roche. Les chercheurs émettent également l’hypothèse de la participation du fer et du soufre. Les contraintes du terrain ont malheureusement empêché une analyse plus approfondie pour élucider ce mystère. Quoi qu’il en soit, le rover poursuit son ascension vers le sommet du cratère Jezero, où l’équipe espère faire une découverte similaire.