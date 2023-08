PIBOT, un robot humanoïde capable de piloter un avion de façon plus sûre et précise qu’un humain

Face aux défis croissants de l’aviation, le KAIST a développé PIBOT, un robot humanoïde capable de piloter un avion. Alliant technologies de pointe et adaptabilité, PIBOT mémorise des cartes de navigation et gère des situations d’urgence avec une précision surpassant celle des pilotes humains.

L’aviation joue un rôle crucial dans la mondialisation, facilitant non seulement les déplacements de personnes, mais aussi le transport de marchandises, renforçant ainsi les liens économiques et culturels entre les nations. Cependant, avec l’augmentation du trafic aérien, des préoccupations environnementales et des exigences toujours plus strictes en matière de sécurité, le secteur est poussé à se réinventer.

Au cœur de cette quête, une initiative audacieuse émerge du Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) : un robot humanoïde, PIBOT, capable de prendre les commandes d’un avion. Cette percée, bien plus qu’une prouesse technologique, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l’industrie aéronautique.

Un simple robot humanoïde pilote ?

PIBOT se distingue nettement des machines conventionnelles. Au-delà de sa structure mécanique, il intègre des capacités cognitives avancées grâce à l’intelligence artificielle. Cette technologie lui confère une aptitude exceptionnelle à stocker et à traiter d’immenses quantités d’informations, comme les cartes de navigation aéronautique Jeppesen, références mondialement reconnues pour la navigation aérienne.

Mais PIBOT repousse encore les limites. Il est capable d’analyser, de comprendre et de retenir les manuels de vol, documents complexes et essentiels pour la sécurité des vols. De même, face à des situations d’urgence, où chaque seconde compte, PIBOT peut instantanément rappeler et appliquer les protocoles appropriés, éliminant ainsi les marges d’erreur humaines liées au stress ou à l’oubli. Cette combinaison d’apprentissage profond et de réactivité fait de PIBOT un outil potentiellement révolutionnaire pour l’avenir de l’aviation.

Une précision inégalée

En effet, PIBOT est une fusion de mécanique avancée et de technologie informatique de pointe. Ses caméras intégrées lui offrent une vision panoramique, lui permettant d’observer en temps réel tout ce qui se passe à l’intérieur du cockpit, mais aussi à l’extérieur de l’avion. Ces caméras, couplées à des algorithmes sophistiqués, lui permettent d’analyser les données visuelles, d’identifier les anomalies et de prendre des décisions éclairées en fonction de la situation.

La conception mécanique de PIBOT est également remarquable. Ses articulations et mécanismes lui confèrent une capacité à manipuler les commandes de l’avion avec une finesse qui rivalise avec celle des mains humaines. Même face à des défis tels que des turbulences sévères, où la stabilité est compromise, PIBOT maintient son calme et sa précision, assurant ainsi la sécurité de l’appareil et de ses occupants.

Les phases d’essai de PIBOT ont été particulièrement révélatrices. Du démarrage de l’avion, en passant par la navigation en altitude, jusqu’à la descente et l’atterrissage, PIBOT a démontré une maîtrise et une précision qui surpassent celles d’un pilote humain. Ces tests ont non seulement validé sa capacité à gérer des situations standard, mais aussi à répondre efficacement aux imprévus, soulignant ainsi son potentiel en tant qu’outil de pilotage de nouvelle génération.

Adaptabilité et polyvalence

PIBOT incarne une nouvelle ère de flexibilité dans le monde de l’aviation. Sa conception et sa programmation lui permettent de s’interfacer avec divers systèmes d’avions, qu’il s’agisse d’un petit avion de tourisme ou d’un gros porteur commercial. Là où un pilote humain nécessite des mois voire des années de formation spécifique pour maîtriser un nouvel appareil, PIBOT, grâce à ses algorithmes avancés, peut rapidement assimiler et s’adapter aux spécificités de chaque cockpit.

Cette capacité d’adaptation rapide est d’une importance cruciale, surtout lorsqu’on considère les défis auxquels l’aviation est confrontée. Dans des situations d’urgence, où chaque seconde compte, la capacité de PIBOT à basculer instantanément entre différentes configurations d’avions pourrait faire la différence entre une issue favorable et une catastrophe. De plus, dans des environnements hostiles, comme des zones de conflit ou des conditions météorologiques extrêmes, PIBOT pourrait prendre les commandes sans être affecté par le stress ou la fatigue, contrairement aux pilotes humains.

Vers une commercialisation ?

Les phases d’essai de PIBOT, bien qu’encourageantes, se sont jusqu’à présent déroulées dans un environnement contrôlé, principalement sur des simulateurs. Le véritable défi réside dans la transition de ces tests simulés vers le monde réel.

C’est dans cette optique que des pourparlers ont été initiés avec Airbus, le géant aéronautique. L’objectif est d’intégrer PIBOT dans les vols d’essai des avions électriques en cours de développement. Ces avions, représentant selon ces sociétés l’avenir de l’aviation respectueuse de l’environnement, nécessitent une précision et une fiabilité maximales, et PIBOT pourrait être l’outil idéal pour ces tests initiaux.

Au-delà des vols d’essai, les ambitions pour PIBOT sont grandes. Les chercheurs, forts des résultats prometteurs obtenus jusqu’à présent, envisagent une mise sur le marché d’ici 2026. Et les applications potentielles sont vastes. Dans le secteur militaire, PIBOT pourrait être utilisé pour des missions à haut risque, minimisant ainsi les dangers pour les pilotes humains. Dans le secteur civil, il pourrait assister ou remplacer les pilotes dans des situations complexes ou lors de longs vols, garantissant ainsi une sécurité et une efficacité constantes. Cette dualité d’applications illustre le potentiel révolutionnaire de PIBOT pour l’ensemble de l’industrie aéronautique.

VIDÉO : Présentation de PIBOT. © Kaist Institutes