Rapport de l’IPCC : la planète est au bord d’une désastreuse crise climatique sans précédent

Si les gouvernements et entreprises du monde entier ne prennent pas immédiatement des mesures pour abandonner les combustibles fossiles et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, le seuil des 1.5 °C — fixé lors de l’Accord de Paris — sera irrémédiablement dépassé, entraînant des conséquences encore plus désastreuses pour la planète. De l’élévation du niveau des mers aux incendies géants en passant par l’acidification des océans, ces conséquences déjà constatées aujourd’hui prendront une plus grande ampleur, conduisant la planète dans un précipice climatique dont il ne sera plus possible de s’échapper. Telles sont les conclusions du 6e rapport de l’IPCC, qui sera débattu en novembre par plus de 190 pays lors de la Cop26.

L’activité humaine modifie le climat de la Terre d’une manière inégalée depuis des milliers d’années, certains des changements étant désormais inévitables et irréversibles, avertissent les climatologues. Au cours des deux prochaines décennies, les températures devraient augmenter de plus de 1.5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, rendant caduque l’ambition de l’accord de Paris sur le climat de 2015, et entraînant des ravages généralisés et des conditions météorologiques extrêmes.

Un rapport scientifique complet sur la dégradation du climat

Seules des réductions rapides et drastiques des gaz à effet de serre au cours de cette décennie peuvent empêcher une telle dégradation du climat, chaque fraction de degré de réchauffement supplémentaire étant susceptible d’aggraver les effets d’accélération, selon le Groupe d’experts international sur l’évolution du climat (IPCC), la principale autorité mondiale en matière de science du climat.

L’évaluation complète de la science du climat publiée lundi, le sixième rapport de ce type de l’IPCC depuis 1988, a duré huit ans, rassemblant le travail de centaines d’experts et d’études évaluées par des pairs. Il représente la pleine connaissance à ce jour de la base physique du changement climatique, et a constaté que l’activité humaine était « sans équivoque » la cause de changements rapides du climat, y compris l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces polaires et des glaciers, les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses.

Les dirigeants mondiaux déclarent que les conclusions frappantes doivent forcer de toute urgence de nouvelles mesures politiques, pour faire basculer l’économie mondiale sur une base à faible émission de carbone. Les gouvernements de 197 pays se réuniront en novembre à Glasgow pour des pourparlers vitaux de l’ONU sur le climat, appelés Cop26. Chaque nation est invitée à venir à la Cop26 avec de nouveaux plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui limitera le réchauffement mondial à pas plus de 1.5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Urgence climatique : elle fait l’objet d’un véritable consensus

António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a averti : « Ce rapport est un code rouge pour l’humanité. Les sonnettes d’alarme sont assourdissantes et les preuves sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat ».

Il a appelé à la fin des nouvelles centrales au charbon et à l’exploration et au développement de nouveaux combustibles fossiles, et à ce que les gouvernements, les investisseurs et les entreprises, consacrent tous leurs efforts à un avenir à faible émission de carbone. « Ce rapport doit sonner le glas du charbon et des combustibles fossiles, avant qu’ils ne détruisent notre planète ».

« Le rapport d’aujourd’hui est une lecture qui donne à réfléchir, et il est clair que la prochaine décennie va être cruciale pour assurer l’avenir de notre planète… J’espère que le rapport d’aujourd’hui sera un appel au réveil pour que le monde agisse maintenant, avant de nous réunir à Glasgow en novembre pour le sommet critique de la Cop26 », a déclaré Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, hôte de la Cop26.

John Kerry, envoyé spécial du président américain Joe Biden, ajoute : « Le rapport du GIEC souligne l’extrême urgence de ce moment. Le monde doit se rassembler avant que la capacité de limiter le réchauffement climatique à 1.5 °C ne soit hors de portée… Glasgow doit être un tournant dans cette crise ».

Un changement climatique aux conséquences désastreuses

Les températures ont augmenté d’environ 1.1 °C depuis la période de 1850 à 1900, mais la stabilisation du climat à 1.5 °C est encore possible, selon le GIEC. Ce niveau de réchauffement entraînerait toujours des vagues de chaleur croissantes, des tempêtes plus intenses et des sécheresses et des inondations plus graves, mais représenterait un risque beaucoup plus faible que 2 °C. Richard Allan, professeur de climatologie à l’Université de Reading et auteur principal du document du GIEC, déclare que chaque fraction de degré de réchauffement est cruciale.

Plusieurs ONG ont exhorté les gouvernements à agir sans délai. Doug Parr, scientifique en chef de Greenpeace UK, déclare : « Ce n’est pas la première génération de dirigeants mondiaux à être avertis par les scientifiques de la gravité de la crise climatique, mais ils sont les derniers à pouvoir se permettre de les ignorer. La fréquence, l’ampleur et l’intensité croissantes des catastrophes climatiques qui ont brûlé et inondé de nombreuses régions du monde ces derniers mois sont le résultat de l’inaction passée ».

« Il s’agit d’une évaluation sévère de l’avenir effrayant qui nous attend si nous n’agissons pas. Alors que le monde est au bord d’un mal irréversible, chaque fraction de degré de réchauffement compte pour limiter les dangers », précise Stephen Cornelius, conseiller en chef sur le changement climatique au WWF.

Même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 1.5 °C, certains impacts à long terme du réchauffement déjà en cours seront probablement inévitables et irréversibles. Il s’agit notamment de l’élévation du niveau de la mer, de la fonte des glaces arctiques, du réchauffement et de l’acidification des océans. Selon les scientifiques du GIEC, des réductions drastiques des émissions peuvent empêcher un changement climatique plus grave, mais ne ramèneront pas le monde aux conditions météorologiques plus modérées du passé.

Rester sous la barre des 1.5 °C

Ce rapport est probablement le dernier rapport du GIEC avant la barre des 1.5 °C, selon Joeri Rogelj, directeur de recherche au Grantham Institute de l’Imperial College London, et auteur principal du rapport du GIEC. « Ce rapport montre que plus nous pouvons nous rapprocher de 1.5 °C, plus le climat dans lequel nous vivrons est souhaitable, et il montre que nous pouvons rester à moins de 1.5 °C, mais seulement si nous réduisons les émissions au cours de la prochaine décennie. Si nous ne le faisons pas, au moment du prochain rapport du GIEC à la fin de cette décennie, nous aurons dépassé les 1.5 °C ».

Le rapport de lundi sera suivi l’année prochaine de deux autres volets : la deuxième partie se concentrera sur les impacts de la crise climatique ; et le troisième détaillera les solutions potentielles. Les travaux sur le rapport ont été entravés par la pandémie de COVID-19, qui a retardé la publication de quelques mois, et contraint les scientifiques à collaborer principalement en ligne et par vidéoconférence.