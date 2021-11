Préparez-vous pour la plus longue éclipse lunaire partielle du 21e siècle !

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Une éclipse lunaire « presque totale » aura lieu demain, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 novembre. Le phénomène durera près de 3h30, ce qui en fait la plus longue éclipse lunaire partielle depuis près de 600 ans ; il s’agit également de la plus longue éclipse partielle du 21e siècle selon la NASA. Pendant l’événement, seul un petit fragment de notre satellite restera visible, tandis que 97% de sa surface disparaîtra dans l’ombre de la Terre.

Une éclipse lunaire se produit en phase de pleine Lune, lorsque la Terre est positionnée précisément entre la Lune et le Soleil ; l’ombre de la Terre est ainsi projetée sur la surface de notre satellite. Lorsqu’elle est totale, plus de 99% du disque lunaire se trouve dans cette obscurité. L’éclipse à venir est donc considérée comme quasi totale. L’éclipse débutera le 19 novembre dans la pénombre (la partie extérieure de l’ombre) à 6h02 UTC (soit 7h02 heure de Paris) ; le pic est prévu pour 9h03 UTC, mais ne sera malheureusement pas visible depuis l’Europe (il sera en revanche bien visible dans toute l’Amérique du Nord et dans une grande partie de l’Amérique du Sud).

Bien que nous ne pourrons profiter du maximum de l’événement, la Lune nous apparaîtra tout de même légèrement plus sombre, au moment de son coucher, vers 7h00 — après quoi, elle passera sous l’horizon et nous ne pourrons plus admirer le spectacle. Si le ciel est dégagé, vous pourrez observer le phénomène sans équipement particulier. Notre satellite finira par sortir de sa phase pénombrale à 13h03 (heure de Paris). L’éclipse durera exactement 3 heures, 28 minutes et 23 secondes.

Une Lune qui se teinte de rouge

À 7h02, la Lune entrera dans la pénombre de la Terre, mais l’effet sera peu visible. Ce n’est qu’à 8h19 qu’elle entrera réellement dans l’ombre de notre planète et que l’éclipse commencera — la partie du disque lunaire qui se trouvera dans l’ombre apparaîtra alors très sombre. Environ une heure et demie plus tard, plus de 95% du disque sera plongé dans l’ombre et la Lune adoptera une teinte rougeâtre. La couleur peut être plus facile à voir dans des jumelles ou un télescope, conseille la NASA aux chanceux qui pourront profiter de ce spectacle.

Pourquoi la Lune se teinte-t-elle de rouge ? Ceci est dû à la diffusion de Rayleigh, un mode de diffusion des ondes dont la longueur est beaucoup plus grande que la taille des particules qui composent le milieu de propagation. La lumière bleue a une longueur d’onde plus courte (492-455 nm) et est diffusée plus facilement par les particules de l’atmosphère terrestre (oxygène, azote) que la lumière rouge, qui a une longueur d’onde plus longue (780-622 nm) ; la lumière rouge voyage ainsi plus directement dans notre atmosphère.

C’est pourquoi lorsque le Soleil est haut dans le ciel, celui-ci nous apparaît bleu ; mais lorsque le Soleil se couche, sa lumière doit traverser davantage d’atmosphère et voyager plus loin avant d’atteindre nos yeux. La lumière bleue se disperse et les lumières rouge, orange et jaune, dont la longueur d’onde est plus grande, la traversent (teintant le ciel de ces jolies couleurs). De la même façon, lors de l’éclipse lunaire, la Lune nous apparaît rouge, car ce sont les seuls rayons lumineux qui atteignent la Lune en passant à travers notre atmosphère (les longueurs d’onde plus courtes se sont dispersées). Et plus il y a de poussière ou de nuages dans l’atmosphère terrestre pendant l’éclipse, plus la Lune apparaît rouge.

Rendez-vous dans six mois pour la prochaine éclipse lunaire totale !

La coloration rouge sera la plus visible au pic de l’éclipse, à 10h03 (mais malheureusement, pas depuis l’Hexagone). Dès 10h20, la rougeur commencera à s’estomper, car moins de 95% de la Lune se trouvera dans l’ombre de la Terre. L’éclipse sera complètement terminée vers 13h04. Si vous manquez cette éclipse, ne vous inquiétez pas ! Après celle-ci, la NASA prévoit 179 autres éclipses au cours des huit prochaines décennies, avec une moyenne de deux par an. La prochaine éclipse totale de Lune visible en France est prévue pour le 16 mai 2022.

Ce mois de novembre est aussi l’occasion de voir plusieurs planètes du système solaire à l’œil nu — seule Mercure n’est plus visible depuis le 15. Cette semaine, jusqu’au 21, vous aurez l’occasion de repérer Mars le matin, dans la constellation de la Balance, entre 7h30 et 8h10. En soirée, à partir de 17h, ce sont Vénus (dans la constellation du Sagittaire), Jupiter et Saturne (toutes deux dans la constellation du Capricorne) qui se montreront dans le ciel. À noter également que le maximum de l’essaim des Léonides est annoncé pour ce mercredi 17 novembre.

Source : NASA