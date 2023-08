La plus longue vidéo accélérée d’une exoplanète révèle 17 ans de mouvement autour de son étoile

La Northwestern University a récemment dévoilé une vidéo en accéléré montrant l’exoplanète Beta Pictoris b orbitant autour de son étoile pendant 17 ans. Fruit d’une technologie de pointe et d’une collaboration internationale, cette étude offre un aperçu unique de la trajectoire d’une exoplanète.

Les exoplanètes sont des planètes situées en dehors de notre système solaire. Depuis la première découverte d’une exoplanète dans les années 1990, elles sont devenues un sujet central en astronomie, offrant des informations précieuses sur la composition et la diversité des systèmes planétaires dans l’univers.

Récemment, la Northwestern University a réalisé un time-lapse (accéléré) surprenant, permettant d’observer l’exoplanète Beta Pictoris b dans son voyage de 17 ans autour de son étoile. Grâce à une combinaison de technologies de pointe et une approche collaborative, ce travail a permis de condenser près de deux décennies d’observations en une vidéo de quelques secondes. La séquence, la plus longue de son genre, a été réalisée à partir de données réelles collectées entre 2003 et 2020. Elle ouvre la voie à de nouvelles méthodes d’observation et offre un éclairage inédit sur les mouvements et les caractéristiques de ces corps célestes lointains.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Beta Pictoris b : un géant dans l’espace

Beta Pictoris b, une exoplanète située à 64 années-lumière de la Terre, se distingue par sa masse colossale, équivalente à près de 12 fois celle de Jupiter, notre plus grande planète. Comparée au soleil, l’étoile hôte Beta Pictoris est 1,75 fois plus massive et 8,7 fois plus lumineuse. Elle est également très jeune — seulement 20 à 26 millions d’années.

Bien qu’elle condense 17 ans de mouvement de l’exoplanète, la séquence ne montre que 75% de son orbite. La raison ? Beta Pictoris b met environ 23 ans pour effectuer une révolution complète autour de son étoile. Jason Wang, l’astrophysicien à la tête de cette étude, de la Northwestern University, souligne l’importance de la patience dans l’étude de tels phénomènes spatiaux, étant donné la durée des phénomènes. Il explique dans un communiqué : « Nous avons encore besoin de six années de données avant de pouvoir voir une orbite entière. Nous y sommes presque. La patience est la clé ».

Un travail d’équipe et d’intelligence artificielle

La méthode employée pour cette observation prolongée est le fruit d’une combinaison de techniques avancées et d’une collaboration étroite entre experts. Jason Wang, en collaboration avec Malachi Noel, a utilisé l’intelligence artificielle pour traiter et analyser les images. Ces images provenaient de trois archives distinctes, chacune avec ses propres spécificités et éventuelles lacunes.

L’intelligence artificielle a joué un rôle crucial en fusionnant ces données disparates pour créer une séquence continue et cohérente. Elle a permis d’harmoniser les images, de combler les manques et d’assurer une transition fluide entre les différentes séquences. Cette approche a non seulement garanti la précision de la vidéo, mais a également assuré que les mouvements de l’exoplanète soient représentés de manière fidèle et exacte, reflétant ainsi la réalité des dynamiques spatiales de Beta Pictoris b.

Un aperçu fascinant de l’Univers

En visualisant directement les mouvements de Beta Pictoris b, les chercheurs et le grand public peuvent saisir la complexité et les subtilités des interactions gravitationnelles à l’œuvre dans l’Univers. Cette représentation visuelle transcende les données brutes et les graphiques pour offrir une immersion directe dans les dynamiques spatiales.

Wang insiste sur l’importance de cette approche visuelle, affirmant qu’elle permet une connexion plus profonde et intuitive avec les principes physiques sous-jacents. En d’autres termes, voir une exoplanète en mouvement rend les concepts abstraits de la physique spatiale tangibles et accessibles, enrichissant ainsi notre compréhension de l’Univers.

Vers de nouvelles découvertes

L’intérêt pour les exoplanètes s’est intensifié ces dernières décennies, faisant de leur étude un domaine central de la recherche astronomique moderne. Les efforts déployés par des agences comme la NASA et l’ESA ont permis d’identifier un nombre impressionnant de ces planètes lointaines. Avec 5483 exoplanètes confirmées et 9770 candidates en attente de validation, la quête pour comprendre ces mondes étrangers est cependant loin d’être terminée.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





La trajectoire de Beta Pictoris b, observable sur une durée de 17 ans, offre des données inestimables sur la dynamique des exoplanètes. Pour Wang et son équipe, ce n’est que le début. Forts de cette première réussite, les chercheurs envisagent de poursuivre leurs observations pour, à terme, documenter l’intégralité de l’orbite de Beta Pictoris b, offrant ainsi une vision encore plus complète de cette exoplanète exceptionnelle.

VIDÉO : Accéléré du voyage de 17 ans de l’exoplanète Beta Pictoris b autour de son étoile