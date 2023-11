Découverte d’un cycle de 27,5 millions d’années influençant les événements géologiques majeurs de la Terre

Des chercheurs ont identifié un cycle de 27,5 millions d’années révélant une régularité dans les événements géologiques majeurs se produisant sur Terre, tels que les éruptions volcaniques. Cette découverte, émanant d’une étude approfondie des données géologiques, suggère une synchronisation des phénomènes terrestres à une échelle temporelle inédite.

La Terre est un système dynamique suivant des rythmes géologiques longtemps insoupçonnés. Durant les cinquante dernières années, les scientifiques ont notamment suggéré l’existence de cycles régissant d’importants événements géologiques, tels que les éruptions volcaniques et les extinctions de masse, tant sur les continents qu’en milieu marin, se déroulant sur des périodes allant de 26 à 36 millions d’années.

Cependant, les premières études visant à établir des liens dans les données géologiques se sont heurtées aux défis de la datation précise de ces événements, ce qui a longtemps freiné les analyses quantitatives approfondies dans ce domaine.

En 2021, des géologues de l’Université de New York ont mis en lumière un phénomène intrigant : notre planète suit un cycle géologique de 27,5 millions d’années, une sorte de « pouls » terrestre qui rythme les événements majeurs de son histoire. L’étude est disponible dans la revue Geoscience Frontiers.

Un cycle géologique régissant des évènements clés

Des améliorations significatives ont récemment été apportées aux techniques de datation radio-isotopique ainsi que changements dans l’échelle de temps géologique, conduisant à de nouvelles données sur la chronologie des événements passés. De fait, l’équipe de la récente étude, dirigée par Michael Rampino, a procédé à une analyse minutieuse de ces données géologiques. En examinant 89 événements géologiques majeurs, clairement datés sur une période de 260 millions d’années, ils ont observé une tendance frappante : ces événements ne se répartissent pas uniformément sur cette période, mais se concentrent plutôt en groupes, ou « pics », espacés par des intervalles de 27,5 millions d’années.

L’équipe écrit dans son article : « Ces événements incluent des périodes d’extinctions marines et non marines, des événements anoxiques océaniques majeurs, des éruptions de crues continentales et de basalte, des fluctuations du niveau de la mer, des impulsions mondiales de magmatisme intraplaque et des périodes de changements dans les taux de propagation des fonds marins et de réorganisation des plaques ».

En d’autres termes, les résultats suggèrent que ces phénomènes ne sont pas aléatoires ou isolés, mais font partie d’un cycle géologique plus vaste et rythmé. Le plus récent de ces groupes d’événements a eu lieu il y a environ 7 millions d’années. Si ce modèle se maintient, cela indiquerait que le prochain ensemble d’événements géologiques majeurs, ou le prochain « battement » de la Terre, pourrait ne pas se produire avant au moins 20 millions d’années.

Quelles sont les potentielles causes de ce cycle ?

La découverte de ce cycle géologique de 27,5 millions d’années a suscité un vif intérêt au sein de la communauté scientifique, notamment concernant les causes potentielles de ce phénomène. Une des hypothèses principales avance que ce cycle pourrait être lié à des activités internes à la planète : les mouvements et les interactions des plaques tectoniques, ainsi que les dynamiques complexes du manteau terrestre, pourraient jouer un rôle clé dans la régulation de ce cycle. Ces processus internes, bien que lents et souvent imperceptibles sur des échelles de temps humaines, pourraient s’accumuler et se manifester périodiquement sous forme d’événements géologiques majeurs.

Parallèlement, d’autres chercheurs se tournent vers l’espace pour trouver des explications. Ils examinent les cycles astronomiques, tels que les mouvements orbitaux de la Terre dans le système solaire et ses interactions au sein de la galaxie. Ces cycles cosmiques pourraient influencer de manière subtile, mais significative, les processus géologiques de la Terre, bien que le mécanisme exact de cette influence reste encore à élucider.

Ces hypothèses, bien que différentes dans leur approche, convergent vers une remise en question de certaines idées préconçues en géologie. Michael Rampino déclare dans un communiqué : « De nombreux géologues pensent que les événements géologiques sont aléatoires au fil du temps. Mais notre étude fournit des preuves statistiques d’un cycle commun, suggérant que ces événements géologiques sont corrélés et non aléatoires ». En d’autres termes, ils semblent faire partie d’un schéma plus large et périodique, qui pourrait être coordonné par des forces internes et externes à la Terre.

Source : Geoscience Frontiers