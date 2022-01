Pourrons-nous un jour être immortels ?

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Déjouer la mort, c’est un pari que les scientifiques tentent de relever depuis une éternité. Les alchimistes du Moyen-Age, et avant eux, les scientifiques de la Grèce antique, attribuaient ainsi à l’hypothétique pierre philosophale la capacité de prolonger la vie humaine au-delà de ses limites. Des siècles plus tard, le secret de l’immortalité n’est toujours pas levé, mais les chercheurs du monde entier s’emploient autant à trouver le moyen d’éradiquer les maladies mortelles qu’à tenter de contrer les effets du vieillissement cellulaire. À la lumière des dernières avancées en la matière, se peut-il que l’être humain soit un jour immortel ?

D’après l’Institut national d’études démographiques, pandémie oblige, l’espérance de vie en France a diminué d’environ six mois en 2020. Elle se retrouve ainsi au même niveau qu’en 2014 : 79,3 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes. Même constat outre-Atlantique, où les États-Unis enregistrent une baisse sans précédent (presque deux ans de moins !) de l’espérance de vie de sa population : 74,2 ans pour les hommes et 79,9 ans pour les femmes. Quant à la Chine, elle a récemment annoncé qu’elle visait une espérance de vie de 78,3 ans en moyenne d’ici 2025.

Selon les dernières statistiques sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé, la population mondiale continue de vivre plus longtemps et surtout, de vivre plus d’années en bonne santé. Entre 2000 et 2019, l’espérance de vie mondiale est passée de 66,8 ans à 73,3 ans ; l’espérance de vie « en bonne santé » est, quant à elle, passée de 58,3 ans à 63,7 ans. Les progrès les plus importants sont observés dans les pays à faible revenu, notamment grâce à la lutte contre la mortalité infantile et les maladies transmissibles (via un meilleur accès aux soins, des campagnes de vaccination et l’élimination de vecteurs de maladies tels que les moustiques). « Il s’agit d’un succès mondial qui mérite d’être célébré et soutenu », souligne l’OMS.

​Première condition : éradiquer les maladies

