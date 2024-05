Le premier candidat astronaute afro-américain est enfin allé dans l’espace, après plus de 60 ans d’attente

Dimanche (19 mai) dernier est une date à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’exploration spatiale. Ed Dwight, le premier candidat astronaute afro-américain, a effectué un vol suborbital à bord d’une capsule Blue Origin, après plus de 60 ans d’attente. Déposant sa candidature en 1961, il n’a malheureusement jamais été sélectionné pour les missions de la NASA. Aujourd’hui, à 90 ans, il est également devenu la personne la plus âgée à s’être rendue dans l’espace, devançant William Shatner d’environ un mois.

Né en 1933 à Kansas City, Dwight a rejoint l’US Air Force en 1953 pour y suivre une formation de pilote, avant de servir en tant que pilote de chasse. En 1957, il décroche un diplôme d’ingénieur en aéronautique à l’Arizona State University. Il a ensuite élargi son domaine d’expertise en suivant une formation de pilote de recherche aérospatiale puis en exerçant cette fonction au sein de l’US Air Force.

En 1961, il est devenu le premier candidat astronaute afro-américain, lorsque le président John F. Kennedy l’a sélectionné pour suivre un programme de formation au pilotage d’élite de l’US Air Force. Ce programme est connu pour être la dernière voie d’accès pour intégrer le Corps des astronautes de la NASA.

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Malheureusement, et malgré la recommandation de l’US Air Force, il n’a jamais été admis au programme de formation des astronautes de la NASA. « C’était le premier véritable accord pour lequel je m’impliquais et dans lequel je n’ai pas réussi », a-t-il expliqué dans la vidéo de rediffusion de Blue Origin. Un Afro-Américain n’a été sélectionné pour un programme spatial qu’en 1967, mais il est malheureusement décédé avant de pouvoir réaliser un vol spatial. Ce n’est que 16 ans après que l’astronaute de la NASA Guion Bluford a franchi cette étape lors de la mission STS-8 de la fusée Challenger, en août 1983. Pour rappel, Bluford est bel et bien le premier Afro-Américain à avoir été dans l’espace, mais c’est bel et bien Ed Dwight le premier candidat afro-américain.

De son côté, Dwight a quitté l’armée en 1966 pour mener une carrière variée. Il a d’abord travaillé pour IBM, puis développé une chaîne de restaurants et créé une entreprise immobilière. Il est également devenu sculpteur de bronze représentant des personnages historiques afro-américains. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées à travers les États-Unis et le Canada.

Des décennies se sont ainsi écoulées avant qu’il ne réalise enfin son rêve en étant sélectionné pour le vol suborbital NS-25 de Blue Origin, dimanche dernier. Sa place a été sponsorisée par l’organisation à but non lucratif Space for Humanity, ainsi que la Fondation Jaison et Jamie Robinson. « Je pensais que je n’en avais pas besoin dans ma vie, mais j’ai menti : j’en avais vraiment besoin », a-t-il déclaré peu après son atterrissage. « Absolument fantastique ! Ce fut une expérience qui a changé ma vie ! Tout le monde devrait faire ça », s’extasiait-il.

À 90 ans, il est désormais la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace, devant l’acteur William Shatner (qui jouait le rôle du capitaine Kirk dans la série Star Trek). Ce dernier avait également 90 ans lorsqu’il est allé dans l’espace (également avec Blue Origin) en octobre 2021.

Les 5 autres membres de l’équipage étaient Mason Angel, un investisseur en capital-risque, le magnat français de la brasserie artisanale Sylvain Chiron, l’entrepreneur Kenneth L. Hess, Carol Schaller, comptable à la retraite et le pilote et aviateur Gopi Thotakura. Ces derniers ont financé eux-mêmes leur vol. Bien que Blue Origin n’ait pas communiqué le montant des billets, ils avoisinent probablement les 450 000 dollars, à l’instar de ceux de son concurrent, Virgin Galactic.

Expérimenter l’apesanteur pendant environ 11 minutes

Pour emmener Dwight et les autres membres de l’équipage dans l’espace, Blue Orgin a utilisé sa fusée-capsule New Shepard, entièrement autonome (ne nécessite pas de pilote) et réutilisable. Pouvant monter au-delà de ligne de Kármán (une frontière située à environ 100 kilomètres d’altitude et que la Fédération astronautique internationale définit comme le début de l’espace), elle a été construite pour les vols touristiques et le transport de charges utiles.

Le récent vol NS-25 (la 25e mission de New Shepard) a décollé à 16h37 (heure française) depuis un centre de lancement au Texas pour atteindre une altitude maximale de 105 kilomètres. Les 6 passagers ont expérimenté quelques minutes d’apesanteur et ont eu un aperçu de la Terre depuis l’espace. La fusée-capsule a atterri à 16h47 avec seulement deux parachutes déployés sur trois. Selon Blue Origin, elle peut atterrir en toute sécurité même avec un seul parachute.

Il s’agit du 7e vol avec équipage de la capsule New Shepard. Le premier vol a eu lieu le 20 juillet 2021 avec 4 personnes à bord, dont Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin. Au total, l’entreprise a envoyé 37 personnes dans l’espace, où elles expérimentent l’apesanteur pendant environ 11 minutes. Avant le NS-25, un autre vol de recherche sans équipage a eu lieu en septembre 2022. La fusée-capsule avait d’ailleurs subi une panne due à une défaillance structurelle du moteur de son premier étage, suite à laquelle elle a été immobilisée pendant 15 mois.

Vidéo de retransmission du Vol NS-25 :