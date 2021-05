Le premier essai clinique sur le cannabis comme traitement de la migraine est en cours

Le cannabis est couramment utilisé pour soulager certaines douleurs physiques chroniques, telles que la migraine. Jusqu’ici, aucun essai clinique rigoureux pour le traitement clinique de ce type de maux n’a eu lieu. À présent, dans le cadre de la première étude en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo de traitement de la migraine par le cannabis, des chercheurs vont enfin pouvoir établir avec plus de certitude si les produits à base de THC et de CBD peuvent réellement traiter les crises de manière sûre et efficace.

L’étude ne fait que commencer, mais elle a déjà recruté 20 participants souffrant de migraines chroniques. Les chercheurs, de l’Université de Californie à San Diego (UCSD), espèrent y inclure au moins 70 autres volontaires. À ce jour, malgré les nombreuses options de traitement, un nombre important de personnes souffrent encore de migraines chroniques inexpliquées, qui peuvent souvent être débilitantes. La douleur lancinante, généralement localisée d’un côté de la tête, peut durer des heures, voire des jours, et s’accompagner de nausées, de vomissements et d’une sensibilité extrême à la lumière ou au son.

Malheureusement, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux traitements actuels et, avec le temps, les médicaments disponibles peuvent devenir moins efficaces pour certains. De nombreux patients déclarent donc se tourner vers le cannabis comme alternative, et pourtant, il existe encore très peu d’études sérieuses sur son potentiel en tant que médicament contre les douleurs chroniques. Une grande partie de ce que nous savons à ce sujet n’est qu’anecdotique.

Une utilisation contre la migraine il y a des milliers d’années

« De nombreux patients qui souffrent de migraines en souffrent depuis de nombreuses années mais n’en ont jamais parlé à leur médecin. Ils s’auto-traitent plutôt avec divers traitements, comme le cannabis », explique Nathaniel Schuster, neurologue spécialiste des maux de tête à l’UCSD. « À l’heure actuelle, lorsque les patients nous demandent si le cannabis fonctionne pour les migraines, nous ne disposons pas de données factuelles pour répondre à cette question ». Pendant des décennies, le potentiel médical du cannabis et des cannabinoïdes a été négligé en Occident, et pourtant cette ignorance est en grande partie un phénomène moderne.

Deux mille ans avant l’ère commune (AEC), des documents historiques suggèrent que les habitants d’Assyrie utilisaient le cannabis pour « lier les temples » et soulager les tensions cérébrales. Dans la Grèce antique, la drogue continuait à être utilisée pour les « douleurs des oreilles », et des textes persans et arabes font référence au cannabis comme traitement des maux de tête.

Au Moyen Âge également, d’éminents médecins recommandaient cette plante pour soulager les maux de tête. Des centaines d’années plus tard, le cannabis est entré dans un âge sombre de la recherche scientifique, en partie en raison des différentes lois en vigueur qui limitent son utilisation. En l’absence d’essais cliniques appropriés, on ne sait pas si les dérivés de cette plante peuvent soulager les maux de tête, et pourtant de nombreuses personnes l’utilisent à cette fin.

Des essais précliniques prometteurs

En 2020, un essai de 30 jours aux États-Unis a révélé que plus de 86% des patients souffrant de maux de tête et de migraines ont vu leurs symptômes s’améliorer après avoir consommé du cannabis. D’autres enquêtes récentes menées en Californie suggèrent que jusqu’à 10% des personnes souffrant de maux de tête se tournent vers cette plante pour trouver un soulagement.

Cependant, les déclarations personnelles et les études de cas ne peuvent donner qu’un aperçu limité de la situation. Sans un groupe de contrôle approprié, il est difficile de dire si les effets thérapeutiques du cannabis sont une réponse placebo ou non. Le premier essai connu à aborder correctement cette question répartira les volontaires de manière aléatoire en quatre groupes distincts. Un groupe recevra une vape contenant du cannabis fictif. Un autre groupe prendra quatre bouffées de fleur de cannabis contenant du THC. Un troisième groupe prendra quatre bouffées de fleur de cannabis contenant du CBD, et le dernier groupe fumera un mélange de THC et de CBD.

Les chercheurs détermineront ensuite quel traitement est le plus efficace pour soulager les maux de tête, les nausées, les vomissements et la sensibilité à la lumière ou au son, à la fois à long et à court terme. Allison Knigge est l’une des premières personnes à se porter volontaire pour cet essai. Elle souffre de migraines aiguës depuis son enfance et, bien qu’elle ait essayé plusieurs médicaments, rien ne l’a aidée jusqu’à présent.

Lorsque Schuster l’a contactée au sujet de l’essai de l’UCSD, elle était à bout de nerfs et prête à essayer n’importe quoi. « Je suis fière et reconnaissante de participer à une étude qui pourrait déboucher sur davantage d’outils dans la boîte à outils pour ceux d’entre nous qui souffrent de migraines », déclare Knigge. « Cela pourrait signifier une option de plus lorsque toutes les autres options n’ont pas fonctionné. C’est vraiment significatif pour les patients dont la vie est régulièrement perturbée par les migraines ».