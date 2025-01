Les ordinateurs quantiques bénéficient enfin d’un système de correction autonome des erreurs

Une équipe de chercheurs a développé un « mini-réfrigérateur » quantique pouvant refroidir de manière autonome les qubits supraconducteurs à une température record de 22 millikelvins. Le nouveau dispositif a permis de réinitialiser les qubits sans nécessiter de surveillance et d’obtenir un taux d’exactitude de 99,97 %, contre 99,8 % pour les techniques de refroidissement conventionnelles.

Les ordinateurs quantiques ont le potentiel de fortement impacter un grand nombre de domaines allant de la médecine à l’énergie, en passant par le chiffrement, l’IA, la science des matériaux, etc. Son énorme potentiel tient de la superposition quantique, qui permet d’effectuer des calculs extrêmement complexes. Alors que les bits classiques peuvent prendre une valeur de 0 ou de 1, les bits quantiques (qubits) peuvent exister dans une superposition quantique des états 0 et 1. Cela signifie qu’ils peuvent représenter une combinaison pondérée de 0 et 1 simultanément. Cette propriété leur permet de stocker et traiter des informations de manière exponentiellement plus riche.