Pour la première fois, le dernier repas fossilisé d’un jeune tyrannosaure a été mis au jour

Pour la première fois, des chercheurs ont mis au jour le dernier repas fossilisé d’un jeune Gorgosaurus libratus, une espèce de tyrannosaure qui vivait il y a 75 millions d’années (environ 6 millions d’années avant le célèbre Tyrannosaurus rex). Son estomac contenait notamment les restes exceptionnellement bien conservés de deux spécimens de jeunes dinosaures herbivores ressemblant à des oiseaux, qui pourraient avoir été ses proies favorites. Cette découverte révèle de précieuses informations sur le régime alimentaire, et ainsi sur l’écologie, des tyrannosaures.

Figurant parmi les plus grands prédateurs terrestres n’ayant jamais existé, les tyrannosaures dominaient les écosystèmes d’Asie et d’Amérique du Nord vers la fin du Crétacé, il y a environ 80 à 66 millions d’années. Au stade de nouveau-né, un tyrannosaure fait environ 1 mètre de long, pour atteindre 9 à 12 mètres de long et un poids de 2 à 6 tonnes à l’âge adulte. Les jeunes tyrannosaures avaient généralement une constitution gracile avec des crânes étroits, des dents très acérées et étroites ainsi que des pattes arrière longues et minces. Les adultes quant à eux auraient été très massifs, avec un crâne imposant et de grandes dents pouvant infliger des morsures écrasantes dévastatrices.

Cette transformation radicale entre leur morphologie juvénile et adulte suggère que les tyrannosaures subissaient un changement de régime alimentaire majeur au cours de leur vie. En d’autres termes, les spécimens juvéniles et adultes auraient pu occuper différentes niches écologiques. Les preuves fossiles ont révélé que les grands tyrannosauridés chassaient fréquemment des dinosaures mégaherbivores (d’une masse supérieure à une tonne), un régime alimentaire cohérent avec l’adaptation craniodentaire observée à ce stade de leur vie. D’un autre côté, les jeunes tyrannosaures ne sont pas adaptés pour chasser d’aussi grosses proies. Cependant, cette hypothèse n’a jusqu’à présent pas pu être confirmée en raison d’un manque de données fossiles concernant l’alimentation des jeunes tyrannosauridés.

Le spécimen récemment découvert, analysé par le Royal Tyrrell Museum of Paleontology (au Canada), fournit la première preuve directe de la différence de régime alimentaire entre les tyrannosaures jeunes et adultes. Il s’agit également de la première fois que le contenu fossilisé de l’estomac d’un tyrannosaure est retrouvé dans un tel état de conservation — un niveau de digestion suggérant qu’il s’agissait de son dernier repas. Les résultats de l’étude sont publiés dans la revue Science Advances.

Les jeunes tyrannosaures démembraient leurs proies avant de les ingérer

Le fossile analysé dans le cadre de la nouvelle étude est un G. libratus juvénile d’environ 5 à 7 ans et pensant environ 335 kilogrammes, soit seulement 13% de la masse des adultes de cette espèce. Il a été retrouvé dans la formation Dinosaur Park à Alberta et daterait du Crétacé supérieur (il y a environ 75,3 millions d’années). Les paléontologues ont découvert qu’avant de mourir, le tyrannosaure s’était nourri de deux petits théropodes herbivores de l’espèce Citipes elegans. Il s’agit de dinosaures caenagnathidés ressemblant à des oiseaux, similaires à l’Oviraptor d’Asie.

À l’instar des crocodiles, les tyrannosaures pouvaient digérer les os de leurs proies plutôt que de les régurgiter, comme le font certains oiseaux. Cependant, comme les restes de C. elagans étaient exceptionnellement bien conservés, les experts en ont déduit qu’il s’agissait des derniers repas du spécimen étudié. Néanmoins, les os des deux théropodes se trouvaient dans des stades de digestion différents, suggérant deux repas espacés de quelques heures à quelques jours d’intervalle. Retrouver la même espèce dans l’estomac du gorgosaure à un intervalle aussi restreint suggère également qu’il pourrait s’agir de l’une de ses proies favorites.

Autre fait intéressant : en analysant le contenu de la cavité gastrique du gorgosaure, les chercheurs ont constaté que les os présents provenaient principalement des membres postérieurs des Citipes. Cela signifie que ces derniers ont été démembrés avant d’être ingérés, probablement parce que leurs pattes inférieures étaient les parties les plus charnues de leurs corps. D’autre part, l’histologie osseuse évaluant l’état des tissus et les marques de croissance des proies, sembler indiquer qu’elles étaient dans les premières années de leur vie lorsqu’elles ont été tuées.

Ces preuves concordent, comme susmentionné, avec l’hypothèse selon laquelle les tyrannosaures jeunes et adultes occupaient des niches écologiques différentes au cours de leur vie. À mesure que les jeunes prédateurs grandissaient et mûrissaient en même temps que leur morphologie, ils passaient ainsi progressivement des petits dinosaures juvéniles aux grands dinosaures herbivores lors de la chasse. Selon les auteurs de la nouvelle étude, cette transition alimentaire débutait probablement vers l’âge de 11 ans, lorsque leur crâne et leurs dents commençaient à devenir plus massifs et robustes.

Les observations au niveau des écosystèmes modernes ont montré que ces différences de régime alimentaire conféraient un important avantage compétitif, en réduisant notamment la compétition intraspécifique pour les ressources. Cela signifierait que ces différences auraient pu permettre aux tyrannosaures jeunes et adultes de coexister dans le même écosystème avec moins de conflits. Cela pourrait également avoir contribué au contrôle écologique de la population d’herbivores. Par ailleurs, selon les chercheurs, l’occupation de différentes niches écologiques aurait pu être la clé du succès évolutif des tyrannosaures, leur permettant de devenir les plus grands carnivores terrestres n’ayant jamais existé.

Source : Science Advances