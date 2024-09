La première transplantation d’un œil entier ne montre aucun signe de rejet un an après l’opération

En mai 2023, Aaron James, un électricien de 46 ans qui a subi un grave accident de travail, a reçu la première transplantation au monde d’un œil entier ainsi que d’une partie du visage, tous deux provenant d’un même donneur. Un an après l’intervention, il ne présente aucun signe de rejet et le débit sanguin ainsi que la réponse aux stimuli lumineux de l’œil implanté sont toujours corrects. Bien qu’il n’ait pas recouvré la vue avec son nouvel œil, ce qui était prévu, le patient montre des signes de rétablissement global remarquables pour une première procédure de ce genre.

Les thérapies actuelles contre la perte totale de la vision ne permettent pas, dans la majorité des cas, de la restaurer. Dans le cas d’une maladie progressive de la vue, il est souvent uniquement possible de ralentir sa progression. La transplantation d’un œil entier est donc explorée depuis des décennies dans le but de potentiellement restaurer la vision chez les patients atteints d’une dégénération oculaire ou ayant subi un accident. Cependant, il s’agit d’une procédure extrêmement difficile, non seulement en raison des limitations techniques, mais également en raison de la complexité structurelle de l’œil humain.

Parmi les principales difficultés ayant entravé les premières tentatives de transplantation d’un œil entier figure le manque de techniques microchirurgicales pour l’anastomose vasculaire (la reconnexion chirurgicale des vaisseaux sanguins). Cela a souvent entraîné une altération du débit sanguin rétinien, réduisant ainsi la survie du greffon. La régénération du nerf optique — essentielle à la restauration d’une connexion fonctionnelle entre l’œil et le cerveau — constitue également un défi majeur. D’autre part, des lacunes persistent quant à la compréhension de l’immunosuppression permettant la survie des implants.

Des essais prometteurs sur des modèles animaux et des cadavres humains ont permis d’éclairer la manière dont la procédure pourrait être réalisée. Cependant, la reproductibilité clinique des résultats reste un défi. L’an dernier, une équipe de l’Université de New York Langone Health (NYU Langone Health) a franchi une étape majeure en réalisant pour la première fois une transplantation d’œil entier sur un patient humain.

Les résultats après un an, détaillés dans le Journal of the American Medical Association, montrent que l’intervention a été réalisée avec succès. « Nos découvertes au cours de l’année écoulée marquent des résultats initiaux prometteurs, jetant les bases de nouvelles avancées et de recherches en cours », explique dans un communiqué du NYU Langone Health Eduardo D. Rodriguez, le coauteur principal de l’étude et le chirurgien qui a dirigé l’opération de James.

Une réponse aux stimuli lumineux même après un an

Il a été suggéré que la transplantation d’un œil entier serait davantage facilitée s’il était implanté avec les tissus mous périoculaires et faciaux, ainsi que les attaches lui permettant de se fixer au niveau de l’orbite osseuse. Avec des techniques chirurgicales adaptées, cela permet d’accélérer l’adhérence du greffon tout en limitant le temps d’ischémie rétinienne (un manque d’oxygène dû à la diminution de l’irrigation sanguine).

Ayant perdu son œil et une partie de son visage suite à une blessure électrique à haute tension, James est le premier patient à avoir bénéficié de ce type de procédure. Nécessitant près de 140 membres du personnel médical, l’opération a duré au total 21 heures et a fait appel à des techniques microchirurgicales innovantes, à des dispositifs chirurgicaux personnalisés ainsi qu’à une thérapie cellulaire. Cette dernière avait pour objectif d’améliorer la régénération nerveuse et constitue la première injection de cellules souches dans un nerf optique humain lors d’une transplantation.

L’œil transplanté a conservé une pression et un débit sanguin normaux au cours de l’année écoulée. Ces résultats sont très encourageants étant donné que les procédures sur des modèles animaux ont conduit à une atrophie significative de l’œil transplanté au fil du temps. D’autre part, l’électrorétinographie (mesurant la réponse électrique de la rétine à la lumière) a montré une réponse des photorécepteurs aux stimuli. Cela indique que les cellules photosensibles en cônes et en bâtonnets de la rétine ont été préservées. En outre, à l’aide d’un traitement immunosuppresseur personnalisé, James n’a montré aucun signe de rejet de greffe.

Cependant, malgré la réponse des photorécepteurs, James n’a pas recouvré la vue avec son nouvel œil. Cela a entraîné des dommages au nerf optique ainsi qu’une perte de tissu rétinien, à mesure que l’œil cicatrisait. Toutefois, l’équipe estime que des tests supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces résultats. « La tâche essentielle qui nous attend est de veiller à ce que toutes les cellules oculaires survivent à la transplantation, ce qui est essentiel pour rétablir les connexions avec le cerveau. C’est la condition fondamentale de la vision, car la vue est avant tout une fonction du cerveau, et pas seulement des yeux », indique Paul W. Glimcher, directeur de l’Institut de neurosciences du NYU Langone Health.

Une qualité de vie améliorée

Par ailleurs, la qualité de vie du patient s’est considérablement améliorée suite à l’intervention, un point non négligeable lorsqu’il s’agit de chirurgie reconstructive. « Les résultats esthétiques et la qualité de vie que cette procédure a apportés à Aaron ne doivent pas être éclipsés », affirme Daniel J. Ceradini, auteur principal de l’étude et également directeur de recherche et professeur au département de chirurgie plastique Hansjörg Wyss.

James affirme ne plus souffrir des regards indiscrets dont il a été victime après son accident et a même remplacé la photo de son permis de conduire avec celle montrant son visage reconstruit. « Je suis redevenu un homme normal, je fais des choses normales », a-t-il déclaré. « Dans l’ensemble, cette année a été la plus transformatrice de ma vie. On m’a offert une seconde chance et je ne considère pas un seul instant comme acquis ». James continue les suivis au NYU Langone afin de suivre l’évolution des résultats.

