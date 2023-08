Quand le futur ressemble au passé : les fausses promesses d’Uber, Netflix, ou les services Cloud

Au départ, les innovations technologiques promettaient de bouleverser les industries traditionnelles, pour le mieux. Cependant, elles semblent progressivement adopter les caractéristiques des modèles qu’elles cherchaient à remplacer. Cette tendance est particulièrement visible dans les domaines des médias, du divertissement, du transport et du cloud computing.

Avec l’avènement des technologies modernes, on pourrait penser que certains services traditionnels sont devenus obsolètes. Pourtant, une analyse effectuée par le média Insider suggère une tendance inverse. En effet, bon nombre de ces innovations technologiques semblent converger vers les modèles d’affaires traditionnels.

Alors que cette transition pourrait offrir une stabilité aux industries émergentes, elle soulève également des questions pour différentes parties prenantes. Les consommateurs pourraient se retrouver face à des options limitées ou plus onéreuses. Les investisseurs pourraient être amenés à reconsidérer les perspectives de croissance des enseignes technologiques. Et pour les entreprises elles-mêmes, cela pourrait nécessiter une introspection profonde sur leur proposition unique et la structure de leur modèle économique.

Des changements néfastes dans les services de streaming

Les plateformes de streaming semblent progressivement emprunter des chemins déjà tracés par la télévision par câble. Elles étaient pourtant censées offrir une alternative abordable et innovante. En effet, les récentes augmentations de tarifs placent désormais ces services sur un pied d’égalité avec les coûts associés aux services de câble traditionnels.

Outre le prix, l’introduction subtile de publicités dans certaines de ces plateformes érode également l’une des principales distinctions entre le streaming et le câble. Cette tendance est renforcée par la prolifération des offres : pour avoir accès à une gamme complète de contenus, les consommateurs se retrouvent souvent à jongler avec plusieurs abonnements. Cela rappelle les forfaits diversifiés allant des chaînes basiques aux options premium offertes par les fournisseurs de câble.

Uber : aussi cher que le Taxi

Le monde du transport a aussi connu une transformation majeure avec l’arrivée des plateformes de covoiturage telles qu’Uber et Lyft. Ces systèmes semblaient prêts à démanteler les structures traditionnelles du marché du taxi. Cependant, à mesure que le temps passe, cette vision se heurte toujours plus à une série de réalités qui ont poussé à des changements.

Les autorités municipales et nationales ont commencé à imposer des régulations, exigeant des licences spécifiques, des assurances adéquates et des vérifications rigoureuses des antécédents des conducteurs. De plus, alors que le nombre de conducteurs augmentait, une voix collective s’élevait, exprimant des préoccupations concernant les rémunérations insuffisantes et les conditions de travail.

Par ailleurs, la quête de rentabilité a également incité ces plateformes à revoir leurs structures tarifaires. Tout cela a fini par aligner leurs coûts avec ceux des services de taxi traditionnels.

Le cloud computing : des promesses à la réalité

Les services de cloud computing semblent, eux aussi, s’éloigner des engagements d’origine. Des géants de la filière tels que Salesforce, Microsoft 365, Slack et Adobe ont revu à la hausse leurs structures tarifaires. Cette augmentation, combinée à l’émergence de coûts inattendus et à des conséquences financières à plus long terme, a amené certaines entreprises à reconsidérer la rentabilité réelle du cloud.

La sécurité était également un argument de vente majeur pour le cloud. En effet, ce dernier était censé offrir un environnement plus sécurisé pour stocker et gérer les données. Toutefois, avec l’augmentation des menaces et des préoccupations liées à la sécurité des données, même des acteurs dominants comme Google ont ressenti le besoin d’adopter des mesures drastiques, comme la déconnexion de certains de leurs systèmes du cloud ou même d’Internet.

En fin de compte, alors que les technologies émergentes promettaient de redéfinir et d’améliorer les industries traditionnelles, elles semblent paradoxalement adopter des caractéristiques familières et s’aligner avec ce qui se faisait majoritairement dans le passé. Une sorte de retour en arrière progressivement imposé par les besoins réels, une économie fragile et les habitudes des consommateurs.