Un régime végétalien pendant 2 mois suffirait à réduire l’âge biologique

Adopter un régime végétalien, même pour une courte période, pourrait avoir des effets significatifs sur la santé. Une étude récente publiée dans BMC Medicine révèle que suivre un régime végétalien pendant huit semaines est associé à une réduction de l’âge biologique estimé sur les niveaux de méthylation de l’ADN (épigénétique). Ces résultats s’ajoutent à une liste croissante de preuves soutenant les bienfaits pour la santé d’une alimentation à base de plantes.

Les bienfaits du régime végétalien sont bien documentés. Plusieurs études ont en effet montré que ce type d’alimentation peut favoriser la perte de poids, réduire le risque de maladies cardiaques et améliorer la santé globale. Selon une analyse publiée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health notamment, les régimes à base de plantes peuvent réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, l’hypertension et certains types de cancer.

Plus récemment, une nouvelle étude a suscité un fort intérêt. Réalisée par Varun Dwaraka, Christopher Gardner et leurs collègues, elle a examiné les effets moléculaires à court terme d’un régime végétalien sur la santé métabolique de vrais jumeaux. Pour cela, les chercheurs ont demandé à l’un des jumeaux de chaque paire de suivre un régime omnivore pendant huit semaines (comprenant entre 170 et 225 grammes de viande, un œuf et une portion et demie de produits laitiers par jour) et à l’autre de suivre un régime végétalien strict pendant la même durée (sans produits d’origine animale).

Une diminution de l’âge biologique global et de plusieurs organes

L’échantillon comptait 77 % de femmes (32) avec un âge moyen de 40 ans et un IMC moyen de 26 kg/m². Les résultats ont montré des diminutions significatives des estimations de l’âge biologique global — estimé sur les niveaux de méthylation de l’ADN —, y compris de celui des systèmes cardiaque, hormonal, hépatique, inflammatoire et métabolique.

Cependant, il est important de considérer les effets à long terme, rappellent les chercheurs. En effet, une alimentation végétalienne bien planifiée peut continuer à offrir des avantages pour la santé sur le long terme, mais il est essentiel de veiller à ce que tous les besoins nutritionnels soient satisfaits. Par exemple, une étude de l’Université d’Oxford a révélé que bien que les végétariens et végétaliens aient un risque réduit de maladies cardiaques ischémiques par rapport aux omnivores, ils peuvent également présenter un risque légèrement accru d’accident vasculaire cérébral en raison de potentielles carences nutritionnelles.

Les carences en nutriments comme la vitamine B12, le fer, et le calcium sont des préoccupations courantes pour ceux qui suivent un régime végétalien. La vitamine B12, par exemple, est principalement trouvée dans les produits d’origine animale, et une carence peut entraîner des problèmes neurologiques.

Malgré les critiques, nombreux sont ceux qui soutiennent qu’un régime végétalien bien équilibré peut être extrêmement bénéfique. Et cela se comprend étant donné que les preuves s’accumulent en faveur de ses bienfaits pour la santé, même sur une courte période. Toutefois, il est indispensable de s’assurer que l’alimentation reste équilibrée et complète pour éviter les carences nutritionnelles.

Les résultats de cette étude enrichiront certainement les discussions sur l’alimentation à base de plantes, incitant peut-être davantage de personnes à envisager cette option pour améliorer leur santé et leur bien-être général. Cependant, les chercheurs se montrent prudents en suggérant que la perte de poids enregistrée durant l’étude grâce au régime pourrait avoir contribué aux différences observées dans l’âge épigénétique entre les deux groupes. Selon eux, des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour mieux comprendre la relation entre la composition du régime alimentaire, le poids et le vieillissement.

Source : BMC Medicine