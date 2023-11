Une remorque électrique motorisée augmente l’efficacité énergétique de 36,3%

Dans le secteur du transport, les véhicules poids lourds sont de grands émetteurs de CO2, avec une empreinte unitaire jusqu’à 5,5 fois plus élevée que celle des véhicules pour particuliers. Dans l’optique de réduire l’impact environnemental de cette catégorie, particulièrement celui des semi-remorques, une entreprise a développé une remorque électrique motorisée. Selon les essais réalisés, la technologie améliore l’efficacité énergétique de 36,3%.

Plus tôt dans l’année, l’entreprise Range Energy, spécialisée dans le secteur du transport, a dévoilé sa remorque électrique baptisée RA-01. Conçue pour diminuer la consommation de diesel et augmenter l’utilisation de l’énergie électrique, la RA-01 vise à réduire les émissions de CO2, en particulier pour les semi-remorques. Ce modèle est équipé d’un essieu électrique, d’un pack de batteries et d’un timon intelligent.

La capacité de stockage est de 200 kWh et vise à alimenter principalement le groupe motopropulseur électrique de la remorque, afin de réduire la charge sur le tracteur. Les batteries sont également utilisées dans le système de freinage (pour la régénération) ainsi que pour d’autres équipements tels que le hayon arrière et le train motorisé.

L’ensemble de ces caractéristiques vise à améliorer significativement l’efficacité énergétique globale du véhicule. Et afin de valider ces améliorations, Range Energy a collaboré avec Mesilla Valley Transportation Solutions, une entreprise spécialisée dans l’évaluation des produits destinés à améliorer l’efficacité énergétique dans le transport.

Un gain d’efficacité de 36,3%

Le test de la remorque RA-01 a été mené sur un parcours mixte d’environ 41 kilomètres, comprenant des zones urbaines et des autoroutes. Le poids total du véhicule (camion et remorque) était de 26,7 tonnes. Le test a simulé divers scénarios de conduite, dont des arrêts et démarrages fréquents, ainsi que des phases à vitesse constante.

Dans ces conditions, la RA-01 a démontré un gain d’efficacité de 36,3% par rapport à un camion standard. Selon le PDG de Range Energy, ce résultat constitue un vrai exploit : « Range est la première plate-forme d’électrification à prouver réellement ce niveau d’avantage en matière d’efficacité », a-t-il déclaré d’après le média Business Wire.

En outre, la RA-01 maintient son efficacité énergétique même avec des batteries déchargées, grâce à son système de freinage régénératif. Cette technologie (similaire à celle intégrée dans la majorité des véhicules électriques ou hybrides modernes) récupère l’énergie cinétique lors du freinage — énergie qui serait perdue sous forme de chaleur dans un système traditionnel — et la convertit en électricité, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique globale du véhicule.

Il est à noter que l’entreprise vise une efficacité plus élevée, de près de 40%, sur des trajets de 322 km. Les prévisions vont jusqu’à 48% en milieu urbain, où les arrêts et démarrages sont plus fréquents.

Les avantages ne s’arrêtent pas là…

En plus de son efficacité énergétique, la remorque électrique RA-01 se distingue par plusieurs autres caractéristiques innovantes. Elle revendique une grande flexibilité grâce à sa compatibilité avec différents types de tracteurs, y compris ceux fonctionnant à l’hydrogène.

La remorque est également équipée d’un timon intelligent — la barre utilisée pour diriger ou guider l’intégralité du véhicule. Ce dispositif est capable de détecter les forces d’accélération et de freinage appliquées par le tracteur à la remorque. En réponse aux forces détectées, les moteurs électriques fournissent une assistance adaptée. Par exemple, lors de l’accélération, ils produisent un couple supplémentaire, aidant ainsi à réduire la charge sur le moteur du tracteur. C’est également ce système qui permet de déclencher le freinage régénératif lorsque le véhicule ralentit.

Enfin, un autre avantage notable de la RA-01 est sa fonctionnalité « mode chariot ». Cette dernière permet de manœuvrer la remorque manuellement lorsqu’elle est détachée du tracteur.

La journée d’essai de la RA-01 (YouTube/Range Energy) :