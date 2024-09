Réseaux sociaux alimentés par l’IA : nouvelle menace sous-estimée pour la démocratie ?

Dans un monde de plus en plus connecté, les technologies numériques jouent un rôle clé dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Cependant, leur impact sur le processus démocratique soulève de sérieuses questions. Alors que certains voient dans ces technologies un moyen de revitaliser la démocratie, d’autres craignent qu’elles ne la sapent en influençant les électeurs de manière insidieuse. Un expert en manipulation de l’information pour le compte de politiciens du continent africain, contacté par Trust My Science, a accepté de témoigner anonymement.

Sections principales de l’article :

Un risque accentué par l’arrivée fulgurante de l’IA (et ses deepfake) Témoignage d’un expert en manipulation de l’information Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes…



L’élection présidentielle américaine de 2016 est souvent citée comme un exemple marquant de l’influence des médias sociaux sur les décisions électorales. Les « tweets » incessants de Donald Trump ont non seulement mobilisé ses partisans, mais ont également dominé le discours médiatique tout au long de la campagne.