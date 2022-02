Un robot capable de changer de forme grâce à du métal liquide

Des ingénieurs de l’université Virginia Tech sont parvenus à créer un robot capable de changer de forme sur demande. De véhicule terrestre roulant, il peut devenir en quelques secondes un drone aérien grâce à la composition innovante de sa structure.

Les chercheurs ont fait part de leurs avancées dans un article publié le 9 février 2022 dans la revue Science Robotics. Une vidéo a aussi été publiée, dans laquelle on peut apercevoir l’impressionnant changement de forme du véhicule miniature.

New paper on shape morphing composites that dramatically deform, fix in shape, and return on demand.

We combine kirigami with advanced materials for morphing drones and underwater robots that perform multiple functions.

See the paper in @SciRobotics at https://t.co/Bvt1b7RDZi pic.twitter.com/jQlVR26Isz

— Michael Bartlett (@SMSLaboratory) February 10, 2022