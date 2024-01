Le robot de Figure peut désormais apprendre à effectuer des tâches simplement en observant

L’entreprise Figure a dévoilé sur la plateforme X les nouvelles capacités de son robot humanoïde. Après avoir appris à marcher il y a quelques semaines, il est désormais capable de faire du café. Ce n’est pas la tâche en soi qui est impressionnante, mais plutôt le fait qu’elle n’a jamais été programmée : en effet, le robot l’a apprise par lui-même, en observant.

Le domaine des robots humanoïdes autonomes est en pleine expansion, surtout depuis l’avènement de l’IA générative, avec des innovations continues en matière de performances. Prenant part à cette course technologique, la startup américaine Figure a présenté les nouvelles capacités de son robot alimenté par IA, baptisé Figure 01.

Le robot a atteint un niveau d’autonomie et des capacités d’apprentissage étonnantes. En effet, Figure 01 peut désormais apprendre simplement en observant des humains ou d’autres robots exécuter une tâche, mémorisant les actions dans les moindres détails. Autrement dit, au lieu de simplement suivre des instructions programmées, il peut maintenant analyser et comprendre les processus composant une tâche en observant comment elle est accomplie par un humain par exemple.

Après avoir observé et compris les étapes, le robot est capable de reproduire les actions par lui-même, sans aide. Cette capacité suggère ainsi que Figure 01 n’est plus limité à des opérations strictement définies et programmées. Un accomplissement qualifié par Brett Adcock (sur son compte X), fondateur de l’entreprise, de « moment ChatGPT ».

Une nouvelle démonstration

Dans la nouvelle démonstration publiée sur X, le robot Figure 01 réalise une tâche relativement simple : l’utilisation d’une machine à café Keurig. L’opération inclut plusieurs étapes : répondre à une commande verbale, ouvrir la trappe de la machine, insérer une dosette de café, fermer la trappe, appuyer sur un bouton pour préparer le café et, enfin, permettre à l’utilisateur humain de retirer la tasse.

Ce processus accompli par le robot n’est pas particulièrement complexe en soi. Ce qui est remarquable en revanche, c’est le processus d’apprentissage et d’exécution autonome qu’il a entrepris avant d’y arriver. Pour s’entrainer, il a simplement visionné une vidéo pendant 10 heures, avant d’ajouter cette tâche à sa « bibliothèque » d’actions autonomes.

De plus, Figure 01 a la capacité de transférer cette nouvelle compétence à d’autres robots Figure fonctionnant sur le même système. Cela est réalisé par le biais de ce que l’on appelle l’apprentissage par essaim, où les connaissances et compétences acquises par un robot peuvent être partagées à et répliquées par d’autres.

Figure 01 has learned to make coffee ☕️ End-to-end AI system, trained in 10 hours, just by watching humans make coffee Our neural networks are taking video in, trajectories out Join us to ship a fleet of AI robots: https://t.co/7fGEbRbeol pic.twitter.com/DNAZWnaqUv — Figure (@Figure_robot) January 7, 2024

Les possibilités futures de la robotique humanoïde

Étant donné que le processus d’apprentissage démontré par le robot Figure 01 est robuste et applicable à un large éventail de tâches, on peut s’attendre à une évolution rapide de ses capacités.

Cela signifierait qu’il pourrait apprendre à effectuer une multitude d’opérations domestiques ou industrielles, y compris les plus complexes. Sachant que le robot a déjà appris à marcher, sa capacité à se déplacer de manière autonome couplée avec ses compétences d’apprentissage rapide devrait le rendre extrêmement polyvalent et utile dans une variété de contextes. Cette capacité est d’ailleurs décuplée par le système d’apprentissage par essaim.

Avec de telles avancées, l’industrie de la robotique se rapproche de ses objectifs commerciaux. En effet, les robots humanoïdes sont attendus depuis des décennies, notamment pour effectuer une large gamme de tâches industrielles, privées et de service, que ce soit dans les usines, les hôpitaux ou les ménages.