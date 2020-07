Le 1er octobre 2020, la Gundam Factory Yokohama au Japon, inaugurera son énorme robot humanoïde de plus de 18 mètres de haut, qui fera ses premiers pas. Malgré la pandémie actuelle de COVID-19, il semblerait que la construction du robot soit toujours dans les délais.

Depuis janvier, la Gundam Factory Yokohama est en train de construire un énorme robot Gundam (il s’agit d’un robot fictif populaire qui apparaît dans une cinquantaine de séries télévisées et de films depuis 1979, sans parler d’une multitude de jeux vidéo et de mangas). Atteignant plus de 18 mètres de haut, le Gundam sera visible depuis le port de Yokohama, juste au sud de Tokyo, où il demeurera pendant une année complète.

Bien que la pandémie COVID-19 ait interrompu les progrès de divers projets de construction dans le monde entier, le Gundam persévère. Une vidéo a été mise en ligne plus tôt ce mois-ci et montre les avancements du projet.

Dans la vidéo, vous pouvez observer des travailleurs en train de retoucher le robot sur une grue, tandis que le Gundam géant prend pied et fait pivoter son torse massif. À première vue, le seul élément manquant pour le moment est la tête.

Une fois terminé, le robot disposera d’une incroyable liberté de 24 degrés, ce qui signifie que oui, cette énorme chose pourra marcher.

Une fois qu’il sera terminé, il pèsera environ 25 tonnes et c’est en réalité plutôt léger (compte tenu de sa taille). Le Gundam aurait pu être beaucoup plus lourd : ces économies de poids sont dues à un travail d’ingénierie et de conception minutieux, comme indiqué dans une série de vidéos YouTube de la Gundam Factory Yokohama. L’une de leurs vidéos nous permet de visiter les lieux où les ouvriers ont conçu, construit et assemblé le Gundam. Par exemple, la main du robot géant mesure environ 1,8 mètre.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 1000 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Jun Narita, responsable de la conception, explique que des considérations spéciales sur les types de matériaux et de moteurs ont été prises en compte, car autrement, rien qu’une main pourrait peser jusqu’à 590 kilos. « Cette restriction de poids est comme une malédiction », a-t-il déclaré.

Vous aimerez également : Une société propose d’améliorer le chien-robot de Boston Dynamics pour soulager les agriculteurs

La Gundam Factory Yokohama a mis à jour son site Web pour annoncer que l’événement spécial de prévisualisation, qui devait avoir lieu ce mois-ci, a été annulé en raison de problèmes liés à la COVID-19. Cependant, grâce à Internet, les enthousiastes se trouvant sur tout le globe ont la chance de voir un Gundam réel commencer à se mouvoir.

Source : Gundam Factory Yokohama