Ce robot patrouillera dans une station de métro à New York

Le New York City Police Department (NYPD) accueille une nouvelle recrue : le robot de surveillance K5 de Knightscope. Déjà déployé dans d’autres villes, notamment dans divers lieux tels que des centres commerciaux, des aéroports et des entrepôts, il opérera désormais dans la station de métro principale de Times Square.

Après la crise pandémique, New York est en train de retrouver son dynamisme. La semaine dernière, une affluence record de 4 millions de voyageurs dans le métro a été atteinte pour la première fois depuis l’avènement de la COVID-19. Visant à favoriser la sécurité dans la station de métro Times Square–42 Street, le déploiement de K5 coïncide ainsi avec ce contexte de reprise. Cette initiative est soutenue par le maire Eric Adams. Ce dernier a d’ailleurs rappelé lors de la présentation officielle du robot vendredi dernier que « la sécurité publique est un prérequis pour assurer une prospérité croissante d’une ville ».

K5 — évoquant curieusement le droïde des films Star Wars — est une création de l’entreprise Knightscope. Doté de plusieurs caméras, il se déplace sur roulettes à une vitesse modeste d’environ 1,8 km/heure, assurant ainsi une surveillance constante de sa zone d’opération. Conçu pour une autonomie optimale, le robot policier se dirige lui-même vers des quais spécialement dédiés à cette fonction.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



La technologie au service de la sécurité

Le maire Eric Adams n’a jamais caché son enthousiasme pour l’adoption de nouvelles technologies dans l’administration publique. Parmi ses promesses électorales figurait celle de combattre la criminalité de manière efficace. Pour concrétiser cet engagement, il a donc misé sur le robot K5, un outil conçu principalement comme moyen de dissuasion.

La présence visible d’un robot patrouilleur peut jouer un rôle dissuasif contre les actes malveillants ou criminels. Bien que le K5 ne soit pas en mesure d’intervenir directement, sa capacité à alerter rapidement les autorités peut décourager certains comportements indésirables. En plus de ses caméras, K5 est muni d’un bouton d’assistance. En cas d’urgence, un citoyen peut l’activer pour permettre au robot d’entrer directement en contact avec un agent de police. Il est également capable d’émettre des sons d’alerte.

Outre ses capacités technologiques, ce patrouilleur présente un avantage économique. Avec un coût de location d’environ 9 dollars de l’heure, il constitue une alternative financièrement avantageuse par rapport à un patrouilleur humain. Pour le maire Adams, l’idée semble simple : un coût inférieur au salaire minimum tout en assurant une surveillance continue, et ce sans les contraintes associées à une patrouille humaine.

Des préoccupations évoquées

L’introduction de technologies avancées, surtout lorsqu’il s’agit de surveillance, est souvent sujette à des débats et controverses, et le K5 ne fait pas exception.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





En effet, la présence constante de caméras et la capacité de surveillance du K5 ont soulevé des inquiétudes quant au respect de la vie privée des citoyens. Comme l’a souligné un défenseur des droits civils et de la vie privée, le nombre de caméras à Times Square est déjà suffisant, et l’ajout d’un robot patrouilleur doté de caméras pourrait être excessif. Par ailleurs, il émet également des craintes concernant la présence potentielle de technologies de reconnaissance faciale dans le robot, d’après ce que rapporte le New York Times. De son côté, le fabricant assure ne pas utiliser ce genre de système et que K5 enregistre uniquement des images et non l’audio.

De plus, les incidents signalés au cours de ses quelques années d’existence sèment le doute sur la fiabilité de l’engin. À Los Angeles, par exemple, il avait délibérément ignoré l’alerte d’une femme en choisissant de poursuivre son chemin au lieu de prévenir la sécurité. Il a aussi déjà percuté un enfant dans un centre commercial. En 2017, ce robot a également fait la une des médias lorsqu’il s’est jeté dans une fontaine à Washington. Espérons que les améliorations techniques éventuellement apportées au K5 soient suffisantes pour garantir son bon fonctionnement à Times Square afin d’éviter ce genre de scénarios.