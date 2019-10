Lorsqu’une femme se trouvant dans un parc près de Los Angeles a vu éclater une violente dispute non loin d’elle, cette dernière a tenté d’interpeller un Knightscope K5, un robot policier en patrouille dans ledit parc. Cependant, le robot de sécurité lui a simplement dit de « s’écarter de son chemin » avant de poursuivre sa route…

Ces robots policiers pourraient donc bien ne pas être si utiles… Cette situation a bien évidemment soulevé la question suivante : ces robots policiers, à quoi servent-ils réellement ?

À savoir que le robot en question est un Knightscope, de modèle K5, appelé « HP RoboCop » et qui patrouille dans le parc pour le compte du département de la police : doté de caméras 360°, il est amené à filmer 24h/24, dans le but de repérer d’éventuels délinquants.

Cependant, « ce dernier n’a aucun moyen d’appeler des collègues humains pour se rendre sur les lieux », a spécifié Cosme Lozano, le chef de la police de Huntingdon Park. Il explique également qu’au lieu de cela, les appels vont à Knightscope (l’entreprise qui produit les robots). Cela continuera d’être le cas « jusqu’à ce que le service de police développe des protocoles pour traiter les appels passés via le bot de police », a ajouté Lozano.

Voici donc une nouvelle pour le moins surprenante, étant donné que le robot patrouille dans le parc depuis juin déjà.

When a fight broke out recently in a park south of downtown Los Angeles, a woman ran over to the park’s police robot to push its emergency alert button.

“I was pushing the button but it said, ‘step out of the way.' It just kept ringing and ringing.” https://t.co/0SiKlNKgre (1/7)

— NBC News (@NBCNews) October 4, 2019