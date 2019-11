Sur Terre, les nouvelles applications de robotique mettent au service de l’humanité des systèmes automatisés de plus en plus complexes et efficaces. Dans l’espace, les robots pourraient bien avoir une importance capitale, permettant à l’Homme de se défaire au maximum de tâches effectuées dans un tel environnement hostile. Pour cela, la société OffWorld a mis au point des robots intelligents qui pourraient servir les futurs explorateurs de la Lune (et de Mars). OffWorld développe et planifie un parc de machines industrielles destinées à être utilisées sur l’ensemble du Système solaire.

La société californienne compte déjà des entreprises faisant partie du classement des 500 plus grandes sociétés américaines (non divulguées) ayant déjà acheté des robots pour des applications telles que l’exploitation minière (sur Terre). Et bien que la technologie en soit à ses débuts, OffWorld a annoncé son intention d’aller beaucoup plus loin (et c’est vraiment le cas de le dire).

Bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir quand exactement les robots quitteront notre planète, Jim Keravala, PDG d’OffWorld, a confié dans le cadre de la 70e édition du Congrès international d’astronautique, qu’il serait heureux que les futures générations robotiques puissent assister les astronautes de la NASA lorsqu’ils atterriront à la surface de la Lune, une mission programmée pour 2024.

« Nous développons nos compétences en déployant ces robots (actuellement) dans des mines, des chantiers de construction, des tunnels et d’autres scénarios d’infrastructure. Grâce à cet apprentissage, nous pourrons avoir une vision sans précédent sur le fonctionnement du matériel dans des environnements différents », a déclaré Keravala.

Peu de temps après cette déclaration, le PDG a abordé le sujet d’une éventuelle assistance dans les projets de la NASA visant à envoyer des humains sur la Lune : « À un moment donné (et j’espère avant que nous ayons les premières femmes et hommes à la surface), nous déploierons nos variantes de robots lunaires ».

Le “plan directeur” d’OffWorld implique l’utilisation de robots intelligents dotés d’une solide IA, qui peuvent apprendre par l’expérience (apprentissage automatique). Les machines feraient le gros du travail pour préparer les colonies pour les humains, a déclaré la société.

Les premières tâches qu’OffWorld envisage d’attribuer à ses robots lunaires consisteraient à extraire de la glace d’eau, pour des applications allant de la production d’eau potable pour les équipages à la fabrication de carburant pour fusées.

« Ils opèrent en essaims, ils collaborent ensemble et prennent leurs propres décisions », a déclaré Keravala. Cela leur permet de s’adapter à l’environnement : dans une zone d’extraction terrestre, par exemple, « ils peuvent détecter l’emplacement des minéraux et du minerai … et agir en conséquence ». De telles capacités, sur la Lune et sur Mars, seraient donc d’une grande aide pour les colons.

Alimentés par le biais de panneaux solaires, ces robots pourraient apprendre à la volée avec une intervention humaine minime. Ils incluraient également la construction modulaire, afin que des pièces similaires puissent être utilisées pour différents types de robots (que ce soit dans l’espace ou au sol). Finalement, ils pourraient même se répliquer eux-mêmes en construisant d’autres robots, en utilisant les ressources locales disponibles sur la Lune, sur Mars ou d’autres destinations.

L’équipe d’OffWorld compte actuellement 26 personnes, mais croît rapidement. La société est notamment en train de mettre en place un bureau au Luxembourg, pays particulièrement favorable au développement des ressources spatiales, afin de se concentrer sur l’extraction de substances volatiles lunaires telles que l’eau.

Prochainement et au vu de ces projets, OffWorld prévoit d’engager des ingénieurs en systèmes spatiaux et davantage de programmeurs afin de compléter ses équipes.

La vidéo ci-dessous présente le projet de déploiement robotique d’OffWorld, destiné à l’ensemble du Système solaire :