La rotation du noyau interne de la Terre a bel et bien ralenti récemment, confirme une étude

Cela fait plus de deux décennies que le mouvement du noyau interne de la Terre fait l’objet de débats au sein de la communauté scientifique. Diverses recherches, dont certaines ayant débuté dans les années 60, ont confirmé que la rotation de ce noyau n’est pas constante et que la vitesse du mouvement est influencée par les champs magnétiques générés par les couches supérieures. Récemment, une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Californie confirme que la vitesse du noyau interne de la Terre ralentit — par rapport à la surface de la planète.

« Quand j’ai vu pour la première fois les sismogrammes qui faisaient allusion à ce changement, j’étais perplexe », a déclaré John Vidale, professeur à l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. « Mais lorsque nous avons constaté deux douzaines d’observations supplémentaires signalant le même schéma, le résultat était inévitable. Le noyau interne a ralenti pour la première fois depuis de nombreuses décennies. D’autres scientifiques ont récemment plaidé en faveur de modèles similaires ou différents, mais notre dernière étude fournit la résolution la plus convaincante », a-t-il ajouté.

Le noyau interne de la Terre st essentiellement constitué de fer-nickel. Faisant la taille de la Lune (avec un diamètre d’environ 2400 km), il est protégé par un noyau externe fluide d’un diamètre de 7000 km. Comme le noyau interne « flotte » dans cette enveloppe liquide, il est libre de ses mouvements. C’est son mécanisme de rotation exact qui est un sujet de débat depuis de nombreuses années.

Pour créer des rendus du mouvement du noyau interne, les scientifiques doivent se baser sur les ondes sismiques (tremblements de terre). C’est ce que Xiaodong Song et Yi Yang de l’Université de Pékin ont réalisé. Les deux scientifiques ont analysé des données d’ondes sismiques sur les 60 dernières années et en ont conclu que la rotation du noyau a récemment ralenti jusqu’à se caler sur celle de la surface (vers 2009), avant de ralentir encore en 2010 et de repartir dans le sens opposé. Les données qu’ils ont recueillies suggèrent également que le noyau de la Terre a un cycle de variation de rotation situé entre 60 et 70 ans, incluant des changements de sens de rotation tous les 30 ou 35 ans.

De leur côté, Vidale et Wei Wang (de l’Académie chinoise des sciences) ont basé leurs études sur l’analyse des formes d’ondes sismiques répétitives, contrairement à d’autres recherches. Les séismes répétés sont des événements sismiques de faible amplitude qui se produisent au même endroit, produisant des sismogrammes quasi identiques.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont compilé et analysé les données sismiques enregistrées autour des îles Sandwich du Sud à partir de 121 séismes répétés et qui sont survenus entre 1991 et 2023. En même temps, ils ont utilisé les données de deux essais nucléaires soviétiques ayant eu lieu entre 1971 et 1974.

Vidale et son équipe en ont conclu que le ralentissement de la vitesse de rotation du noyau interne est dû à deux facteurs. Le premier est le battement du noyau externe de fer liquide qui l’entoure, qui génère le champ magnétique terrestre. Le second concerne les tractions gravitationnelles des régions denses du manteau rocheux sus-jacent.

Un potentiel impact en surface ?

Selon Vidale, les variations de rotation du noyau interne pourraient avoir un impact en surface, allant jusqu’à modifier la durée d’une journée de quelques fractions de seconde. Quoi qu’il en soit, cette modification est difficile à constater. Vidale a également déclaré que « la danse du noyau interne pourrait être bien plus vivante que ce que nous pensions jusqu’ici ». Il déclare finalement que les futures recherches en ce sens de l’USC viseront à tracer la trajectoire du noyau interne de manière plus détaillée afin de révéler exactement pourquoi il se déplace.

Source : Nature