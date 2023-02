Le rover Curiosity découvre une nouvelle météorite sur le sol martien

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Cette météorite d’une trentaine de centimètres de diamètre a été repérée pour la première fois le 27 janvier, dans l’ombre du rover. Le lendemain, Curiosity s’est déplacé de manière à pouvoir la photographier. Près d’une vingtaine d’images ont été transmises à l’équipe chargée du rover. De par sa couleur, la météorite se distingue très nettement des éléments de la surface martienne qui l’entourent.

Depuis le mois d’août 2012, Curiosity explore le cratère Gale et le mont Sharp situé en son centre, afin de caractériser la composition de la surface martienne et plus globalement, d’évaluer le potentiel d’habitabilité de la planète. La roche spatiale a été repérée par la Mastcam du rover lors de son 3724e sol passé sur Mars, dans « l’unité sulfatée » du mont Sharp qu’il a atteinte en octobre 2022. Selon la NASA, il s’agit d’une météorite de fer et de nickel. Baptisée « Cacao », la roche s’ajoute à la longue liste des météorites que Curiosity a observées lors de son exploration.

L’image de la météorite (ci-dessus) est composée de 19 images individuelles capturées par la Mastcam, qui ont été assemblées après avoir été envoyées sur Terre. La couleur a été ajustée pour correspondre aux conditions d’éclairage telles que l’œil humain les percevrait sur Terre, précise la NASA. Selon le compte Twitter de la mission, cette roche pourrait être sur la surface de Mars depuis des millions d’années. Il n’y a malheureusement aucun moyen de la dater.

Une découverte relativement courante sur Mars

La météorite Cacao présente à sa surface de nombreux creux et rainures — des aspérités appelées regmaglyptes, qui se forment lorsqu’une météorite entre dans l’atmosphère et subit d’importantes forces de frottement, la chaleur générée entraînant l’érosion partielle des zones les moins denses de la roche.

Comme le rappelle l’équipe du rover, ce n’est pas la première fois que Curiosity repère une telle météorite. En 2014, le rover a trouvé sur son chemin une météorite de fer, surnommée « Lebanon », qui mesurait un peu plus de deux mètres de long. Puis, en 2016, il a observé une météorite beaucoup plus petite baptisée « Egg Rock », aussi connue sous le nom de « balle de golf ».

Des météorites métalliques comme celles-ci apparaissent aussi régulièrement sur Terre, mais les météorites qui tombent sur Mars sont généralement beaucoup plus grosses : du fait de la très faible densité de l’atmosphère martienne, elles subissent une moindre désintégration par rapport à celle induite par la traversée de l’atmosphère terrestre.

Le 24 décembre 2021, Mars a même été frappée par un imposant météoroïde de près de 150 mètres de diamètre ! L’impact, survenu dans une région appelée Amazonis Planitia, a créé un cratère d’environ 150 mètres de diamètre et de 21 mètres de profondeur. Certains des éjectas projetés lors de l’impact ont volé jusqu’à 37 kilomètres alentour. Ce jour-là, la sonde Insight a détecté un séisme d’une rare intensité.

Un duo de rovers pour préparer une future mission habitée

À savoir que la toute première météorite martienne a été découverte en 2005, par le rover Opportunity, lors de la mission Mars Exploration Rover. Baptisée « Heat Shield Rock » — du fait qu’elle ait été découverte à proximité du bouclier thermique du rover —, cette météorite composée essentiellement de fer mesure environ 30 centimètres de long. Au total, Opportunity a découvert cinq météorites au cours de sa mission.

En tant que vestiges d’anciens planétésimaux datant de la formation du Système solaire, ou fragments d’astéroïdes provenant de la Ceinture principale, les météorites peuvent apporter de nouveaux indices permettant de compléter notre connaissance du Système solaire. Cependant, Curiosity ne s’est pas attardé davantage près de l’objet. Sa mission principale reste en effet de caractériser le climat et la géologie de Mars, de déterminer si des conditions propices à la vie ont pu exister sur cette planète et de collecter un maximum d’informations en vue d’une future exploration humaine.

Le rover Perseverance évolue quant à lui à environ 3000 kilomètres du site d’atterrissage de Curiosity. Équipé d’instruments d’observation et d’analyse encore plus sophistiqués, ses objectifs scientifiques sont sensiblement les mêmes que ceux de son prédécesseur. Depuis février 2021, il explore le cratère Jezero et collecte au passage différents échantillons de roches et de régolithe (38 au total), qui seront récupérés lors d’une future mission et dont le retour sur Terre est prévu pour 2031. Les météorites, quant à elles, demeureront sur le sol martien.

Source : NASA