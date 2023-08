Le rover indien révèle la présence de soufre au pôle Sud de la Lune

La sonde Chandrayaan-3 de l’Inde a récemment atterri au pôle Sud de la Lune, une zone encore inexplorée. En utilisant des technologies de pointe, le rover de la mission a identifié du soufre, une découverte inattendue. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour les futures missions spatiales, notamment en ce qui concerne la durabilité des habitats lunaires et l’utilisation de ressources locales pour soutenir la vie et les opérations lunaires.

L’exploration lunaire, jadis dominée par quelques puissances mondiales, s’est diversifiée avec l’entrée de nouveaux acteurs ambitieux. Au cœur de cette nouvelle dynamique, l’Inde, avec sa mission Chandrayaan-3, se positionne comme un pionnier dans l’étude du pôle Sud de la Lune. Atterrie sur la Lune il y a à peine une semaine, elle devrait mener des expériences sur 14 jours.

Mais elle a déjà fait des observations scientifiques inédites. En utilisant des lasers pour analyser la surface, le rover, nommé Pragyan, a confirmé la présence de soufre, une découverte annoncée par l’Organisation de recherche spatiale indienne (ISRO). Ces résultats pourraient éclairer les perspectives d’une présence humaine durable sur le sol lunaire.

La mission Chandrayaan-3, en explorant le pôle sud de notre satellite naturel, a donc fait une découverte remarquable. Cet élément, jusqu’alors inconnu dans cette région, a été identifié grâce au spectroscope à induction laser du rover. La détection du soufre est d’autant plus surprenante que les précédentes sondes en orbite autour de cette zone lunaire, cherchant à cartographier et à comprendre sa composition, n’avaient jamais signalé sa présence.

Il est également possible que les concentrations de soufre soient si faibles ou si localisées que seules des analyses in situ, comme celles effectuées par le rover Pragyan, puissent les détecter avec précision. Mais le soufre n’était pas la seule découverte. Le rover a également détecté une gamme d’autres éléments tels que l’aluminium, le fer, le calcium, le chrome, le titane, le manganèse, l’oxygène et le silicium.

Lundi, l’itinéraire du rover a été reprogrammé lorsqu’il s’est approché d’un cratère de 4 mètres de large. « Il s’engage désormais en toute sécurité sur une nouvelle voie », a déclaré l’ISRO. L’engin se déplace à une vitesse basse d’environ 10 centimètres par seconde pour minimiser les chocs et les dommages causés au véhicule — notamment aux instruments de haute technologie embarqués — par le terrain irrégulier de la Lune.

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023