San Francisco : des robotaxis de Waymo klaxonnent la nuit et se disputent les places de parc

Les robotaxis circulent librement depuis plusieurs années aux États-Unis, et Waymo se distingue comme l’un des leaders du secteur. Toutefois, après avoir étendu son service à l’ensemble des habitants de San Francisco, un problème inattendu a surgi. Depuis plusieurs nuits, les résidents des immeubles voisins d’un parking destiné aux véhicules autonomes de Waymo sont confrontés quotidiennement à un spectacle nocturne bruyant, marqué par des coups de klaxon et des manœuvres dangereuses.

La filiale d’Alphabet Waymo est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome. Elle exploite actuellement des services commerciaux de robotaxis en Arizona, à Los Angeles et à Phoenix. À San Francisco, la phase de test s’est achevée en juin dernier, et le service est désormais accessible au public. La flotte se compose de Jaguar I-PACE équipées du matériel de conduite autonome de la société. Il suffit désormais de télécharger l’application Waymo One pour commander une course avec l’un de ces robotaxis.

Cependant, quelques semaines après l’annonce de la mise à disposition de ces robotaxis au grand public, des désagréments ont commencé à se faire sentir chez les habitants du quartier de South of Market. « Je me suis demandé d’où venait ce bruit. J’ai regardé par la fenêtre et j’ai réalisé que cela provenait des voitures Waymo », a déclaré Randol White au Los Angeles Times, un résident dont l’appartement est situé à proximité du parking des véhicules autonomes.

Comme plusieurs autres résidents des immeubles environnants, White est confronté chaque nuit aux klaxons intempestifs de ces taxis sans conducteur. Selon eux, les klaxons des robotaxis se font entendre vers 2 heures du matin, lorsque les véhicules partent se recharger pour la journée, puis à nouveau vers 4h30 lorsqu’ils reviennent au parking. « Au début, j’ai trouvé amusant que ces voitures klaxonnent les unes contre les autres », a déclaré White. « Mais ensuite, cela s’est répété encore et encore, et j’ai commencé à penser : eh bien, nous avons un problème », a-t-il poursuivi.

Des algorithmes défaillants en cause ?

Pour sa défense, le représentant de Waymo, Chris Bonelli, a déclaré que l’entreprise est « consciente que dans certains scénarios, les véhicules peuvent klaxonner brièvement lors de la navigation dans les parkings ». D’après Waymo, les coups de klaxon ne résultent pas d’un dysfonctionnement, mais d’une fonction conçue pour éviter les collisions lorsque les voitures roulent à basse vitesse. Cependant, lorsque plusieurs de ces véhicules se mettent en mouvement simultanément, leurs capteurs se détectent mutuellement, déclenchant ainsi les klaxons et provoquant ce dérangement nocturne. « Cela fonctionne très bien en ville, mais nous ne pensions pas que cela se produirait aussi fréquemment dans nos propres parkings », a ajouté Bonelli.

Bien que Waymo ait annoncé travailler sur une mise à jour du logiciel des véhicules afin de résoudre ce problème, les résidents réclament une solution rapide et efficace. « J’étais heureux de voir les Waymos arriver », a déclaré White. « Mais cet aspect-là, je ne suis pas fan », a-t-il ajouté. En attendant, les véhicules autonomes ne risquent pas de remplacer l’humain pour le moment, étant donné les progrès techniques qui restent à accomplir.

Sophia Tung, une autre résidente du quartier de South of Market, agacée par ces événements, a décidé de partager sur son compte YouTube une vidéo montrant les véhicules se lançant dans un ballet exaspérant de stationnements accompagnés de coups de klaxon. Deux véhicules se disputent même un emplacement.

Tung, passionnée de technologies, y consacre désormais une bonne partie de sa chaîne YouTube. Elle met notamment en musique des vidéos de longue durée montrant une vue sur le parking et propose un direct sur ce dernier. La chaîne a déjà plus de 1500 abonnés.

La vidéo publiée par Tung montrant les véhicules autonomes klaxonner intempestivement :