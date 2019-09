317 Partages











La plupart des mortels sont au courant que les plus grands freins à l’exploration spatiale, notamment de l’espace lointain, sont les coûts et les difficultés techniques (notamment le risque d’échec à chaque étape). Pour ces raisons, certains chercheurs relancent sans cesse l’idée d’un ascenseur spatial capable d’envoyer plus facilement des engins dans l’espace, des astronautes et des équipements.

L’ascenseur spatial est un concept déjà proposé sous plusieurs formes, et avec plus ou moins de rigueur. Mais aujourd’hui, des chercheurs ont modifié le concept de base qui, théoriquement du moins, serait de ce fait réalisable avec la technologie actuelle.

Plutôt que de construire un ascenseur spatial à partir de la Terre, il s’agirait de concevoir une « ligne spatiale » depuis la Lune, déclarent les astrophysiciens Zephyr Penoyre de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni et Emily Sandford de l’Université Columbia à New York. Les résultats de l’étude sont déjà disponibles sur le serveur de pré-impression arXiv.

Sur la base de leurs calculs, les chercheurs ont déclaré qu’une telle construction est réalisable sur les plans technique et économique, avec les outils et les matériaux dont nous disposons aujourd’hui. Ce qui jusqu’ici n’était pas vraiment le cas pour les autres projets d’ascenseurs spatiaux.

L’avantage d’une telle ligne spatiale réside dans le fait qu’elle graviterait autour de la Terre une seule fois par mois, car elle serait rattachée à la Lune et non à la Terre, ce qui réduirait les contraintes résultant des forces centrifuges.

En réalité, le câble géant ne toucherait même pas notre planète, mais se situerait sur une orbite géostationnaire, à quelque 42’164 kilomètres au-dessus de la surface, prêt à transporter tout ce dont on aurait besoin dans les régions éloignées de l’espace.

« En prolongeant une ligne spatiale ancrée sur la Lune, jusqu’au plus profond du puits de gravité de la Terre, nous pouvons construire un câble stable et traversable permettant un mouvement libre du voisinage de la Terre à la surface de la Lune », écrivent Penoyre et Sandford dans leur document.

« Cela réduirait le carburant nécessaire pour atteindre la surface de la Lune à un tiers de la valeur actuelle » ajoutent-ils. Selon les physiciens, des matériaux extrêmement résistants que nous possédons déjà, notamment le polymère de carbone Zylon (poly(p-phénylène-2,6-benzobisoxazole)), fonctionneraient dans ce scénario. En atteignant ce que l’on appelle le point de Lagrange (où les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune sont presque à l’équilibre), les chercheurs pensent que la stabilité nécessaire aux opérations peut être atteinte.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Sur la Lune, une sorte de camp de base devrait être mis en place selon les chercheurs. « Un tel camp de base permettrait la construction et la maintenance d’une nouvelle génération d’expériences spatiales : des télescopes lunaires, des accélérateurs de particules, des détecteurs d’ondes gravitationnelles, des vivariums, des systèmes de production d’énergie et des points de lancement pour des missions dans le reste du Système solaire » expliquent-ils dans le document.

Le contrepoids d’un camp de base aiderait également à maintenir le long câble ancré et stable. En effet, il faut noter que ce dernier devrait couvrir plus de 300’000 kilomètres…

Sur le même sujet : Ce court-métrage épique révèle à quoi pourrait ressembler l’exploration du Système solaire une fois que nous l’aurons conquis

De plus, les chercheurs estiment que les objets spatiaux (tels que les météores) risquent moins de toucher l’installation, et que le câble pourrait être fabriqué pour résister à de petits impacts.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 40% de rabais pour les 50 premiers ! Code : 0pub40pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien, et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 30 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

L’idée d’un câble lunaire n’est pas nouvelle non plus, mais cette dernière étude, la plus complète sur le sujet, montre qu’il serait désormais réalisable en termes de coût et de faisabilité technique. Il convient de garder à l’esprit que ceci n’est cependant qu’une preuve de concept et que le travail des chercheurs n’a pas encore été publié dans une revue à comité de lecture.

« Nous avons calculé la tension et les contraintes sur la ligne spatiale et avons montré qu’avec des matériaux modernes, elle pourrait être construite dans les limites fondamentales des matériaux actuels », ont conclu les physiciens.

Par rapport à l’ascenseur spatial à ancrage terrestre, un tel système d’ascenseur spatial à ancrage lunaire pourrait donc nous offrir une alternative plus viable pour l’exploration spatiale à faible coût.

Source : arXiv