Selon un expert, l’IAG pourrait voir le jour dans trois ans et conduire à la «superintelligence»

L’an dernier, Shane Legg, cofondateur de Google DeepMind, a partagé ses pronostics sur l’avènement de l’intelligence artificielle générale (IAG). D’après lui, cette étape pourrait être franchie d’ici 2028. Un autre expert, Ben Goertzel, surnommé « le père de l’IAG », estime quant à lui une réalisation possible un an plus tôt. Ses prévisions s’appuient sur plusieurs facteurs, dont la progression fulgurante de la technologie et l’amélioration continue des performances des grands modèles de langage.

L’intelligence artificielle générale (IAG) est définie comme étant un système capable de comprendre ou de réaliser n’importe quelle tâche intellectuelle que l’humain peut effectuer. Avec l’accélération des recherches et le dévouement des géants technologiques, l’atteinte de l’IAG semble de plus en plus plausible.

Ben Goertzel — informaticien et PDG de l’entreprise d’IA SingularityNET — table sur une concrétisation entre 2027 et 2030. Il a partagé ses estimations lors du discours de clôture du Beneficial AGI Summit 2024 à Panama. Durant sa prise de parole, il a non seulement évoqué la possibilité d’atteindre bientôt l’IAG, mais a également estimé que son arrivée pourrait marquer le début de la « singularité technologique ». Il s’agit d’un concept hypothétique dans lequel l’IA devient capable de s’autoaméliorer.

Selon Goertzel, dans le meilleur des cas, l’IAG pourrait voir le jour d’ici 2027. Cependant, il est plus probable que la première voit le jour vers 2029 ou 2030. « Il me semble tout à fait plausible que nous puissions parvenir à une intelligence artificielle générale de niveau humain d’ici, disons, les trois à huit prochaines années », affirme l’expert lors de son discours.

Vers l’IA superintelligente ?

Une fois l’IAG développée, il estime ensuite que cette dernière pourrait atteindre la singularité technologique. Les systèmes doivent pour cela pouvoir accéder à leur propre code source afin de le réviser. Cela pourrait leur permettre d’entrer dans un cycle d’amélioration rapide et autonome. Goertzel pense qu’une telle capacité mènerait à la création de systèmes superintelligents, une forme d’intelligence qui égalerait la puissance cognitive et informatique de toute la civilisation humaine réunie.

« Je pense qu’une fois qu’une IAG sera capable d’introspecter son propre esprit, elle pourra faire de l’ingénierie et de la science à un niveau humain ou surhumain. Elle devrait être capable de créer une IAG plus intelligente, puis une IAG encore plus intelligente, et enfin permettre une explosion de l’intelligence », a-t-il expliqué.

Ben Goertzel a avancé plusieurs arguments pour appuyer sa prédiction sur l’imminence de l’IAG et de la singularité technologique. Il a notamment mentionné le travail de l’informaticien Ray Kurzweil, qui estime que l’IAG pourrait devenir réalité d’ici 2029 en se basant sur la croissance exponentielle de la technologie. Goertzel a aussi souligné les progrès rapides réalisés dans le développement des LLM.

Il affirme toutefois que ces modèles de langage ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour atteindre l’IAG, mais qu’ils représentent un composant important d’un système plus large d’IA. Un autre argument avancé concerne directement le travail de Goertzel sur son projet OpenCog Hyperon. Ce dernier vise à concevoir une infrastructure combinant différents modèles de pensée d’IA existants et nouveaux. L’objectif est de progresser vers la réalisation d’une IAG en utilisant une approche modulaire.

Toutefois, l’expert admet qu’il pourrait se tromper dans ses hypothèses sur la trajectoire du développement de l’IAG. Il se pourrait, selon lui, que le rythme qu’il envisage nécessite des technologies de calcul beaucoup plus avancées, telles qu’un « ordinateur quantique avec un million de qubits ».

En vidéo ci-dessous, le discours de Ben Goertzel concernant l’IAG (YouTube/SingularityNET) :