Hier, la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2 a quitté son orbite autour d’un astéroïde lointain et se dirige à présent vers la Terre après une mission exemplaire. Cette dernière rapportera des échantillons importants, qui pourraient aider les scientifiques à résoudre certains des mystères sur les origines du Système solaire.

Pour la sonde, le long voyage de retour a commencé mercredi 13 novembre 2019, et elle devrait atteindre la Terre « d’ici la fin de 2020 », a annoncé la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).

« Nous espérons que Hayabusa-2 nous fournira de nouvelles connaissances scientifiques », a déclaré le directeur du projet, Yuichi Tsuda. La sonde ramènera sur Terre « du carbone et de la matière organique », qui fourniront des données sur « la manière dont la matière est dispersée dans le système solaire, pourquoi elle existe sur l’astéroïde et comment elle est liée à la Terre », a ajouté Tsuda.

Ci-dessous : les images prises par la sonde Hayabusa-2 tandis qu’elle quitte l’orbite de l’astéroïde sont également affichées dans la salle de contrôle. Il s’agit d’un appareil photo qui continue de prendre des photographies scientifiquement valables, mais cette fois-ci, les clichés ont été pris pour le plaisir de tous.

The images from Hayabusa2’s “Farewell Observation” is also displayed in the control room. This is a camera that continues to take scientifically valuable photographs, but this time the photos are being taken for everyone to enjoy. https://t.co/Po5PaHsJ9i pic.twitter.com/uUgz1X5WIv

— [email protected] (@haya2e_jaxa) November 13, 2019