Afin d’élargir son marché cible aux clients désirant lancer de petits satellites, qui n’ont pas le budget ou qui n’ont pas besoin de réserver une fusée complète (ce qui peut coûter jusqu’à 60 millions de dollars), SpaceX a lancé un nouvel outil de réservation en ligne. Le service, déjà annoncé l’année dernière par la compagnie, prévoit d’exploiter essentiellement le lanceur le plus aboutit jusqu’ici, le Falcon 9. Les prix des services de “covoiturage spatial” que SpaceX propose sur son site web commencent à 1 million de dollars pour des charges utiles allant jusqu’à 200 kg, avec 10’000 dollars de coût supplémentaire par kg additionnel.

L’outil de sélection demande de préciser l’orbite souhaitée (synchrone avec le Soleil, terrestre basse ou polaire) ainsi que la date minimale de préparation (soit la plus proche à laquelle la charge utile peut être prête). Les premières dates proposées se situent en juin 2020. Il faut ensuite renseigner la masse totale de la charge afin d’obtenir une estimation du coût.

L’on accède ensuite à une série d’écrans où il est possible d’ajouter au besoin un port de 15 ou 24 pouces (ce qui dépend en grande partie du volume et de la masse), ainsi que de choisir la fusée spécifique sur laquelle on souhaite réserver le vol (à partir des missions programmées à venir).

D’autres options comprennent des accessoires tels que des adaptateurs de port pour répondre aux dimensions standard utilisées par SpaceX, ainsi qu’un système de séparation fourni par SpaceX, avec des options de ravitaillement en carburant sur place si le vaisseau spatial envoyé possède son propre système de propulsion. Une assurance couvrant une valeur maximale de 2 millions de dollars est également proposée.

Un outil de réservation instantanée

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas que d’un simple formulaire de génération de prospects. En effet, une fois que toutes les options ont été sélectionnées et que l’on confirme n’être soumis à aucune action ou restriction en matière de trafic international d’armes (ITAR) imposée par le gouvernement américain, le système demande un numéro de carte de crédit pour verser instantanément la somme de 5000 dollars à titre de dépôt. Le reste du paiement peut ensuite se faire en trois versements, après la confirmation de l’acceptation de votre demande par SpaceX.

Un guide de l’utilisateur, qui donne davantage de détails sur le programme, y compris les exigences techniques, des détails sur les essais environnementaux, les considérations juridiques et bien plus encore, est également disponible en ligne.

Ce système de réservation montre bien à quel point SpaceX est en train de révolutionner le domaine du spatial, notamment en le rendant plus accessibles aux entreprises privées. En effet, il devient presque aussi facile (pour autant de posséder les fonds nécessaires) d’envoyer un objet en orbite à bord d’une fusée réutilisable que de réserver une voiture. Pour tester l’outil (ou pour réserver un vrai lancement…), c’est par ici.