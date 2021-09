SpaceX se prépare à son premier vol spatial touristique

Une fusée Falcon 9 a été installée sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center de la NASA au cours du week-end. Le 14 septembre, elle transportera dans l’espace un équipage de quatre personnes, les quatre premiers touristes spatiaux de l’Histoire. Ce voyage en orbite, d’une durée de trois jours environ, est totalement financé par le milliardaire Jared Isaacman, qui sera le commandant de cette « mission » baptisée Inspiration4.

Aucun des passagers n’est astronaute professionnel. Ce sera donc le tout premier voyage spatial entièrement touristique jamais réalisé. Pour l’occasion, la capsule Crew Dragon a bénéficié de quelques adaptations, parmi lesquelles un dôme de verre massif — installé à la place du module d’amarrage habituel — qui permettra aux passagers de pleinement profiter de la vue. Le lancement est prévu au plus tôt mardi prochain, à 20h HAE.

Alors que Blue Origin et Virgin Galactic ont respectivement permis à Jeff Bezos et Richard Branson de passer quelques minutes dans la haute atmosphère, SpaceX propose ici une expérience beaucoup plus marquante : un tour du monde de trois jours. Si tout se passe sans encombre, cette mission Inspiration4 pourrait marquer le début d’une nouvelle ère de vols spatiaux, dans laquelle tout un chacun peut rêver de voyager en orbite et ainsi découvrir la Terre depuis l’espace (moyennant finance, bien entendu…).

Au cours de ce voyage historique, Isaacman sera accompagné de trois personnes qu’il a lui-même sélectionnées : Sian Proctor, exploratrice et professeure de géosciences, Christopher Sembroski, ingénieur de données et vétéran de l’Air Force, ainsi qu’Hayley Arceneaux, assistante médicale au St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, survivante d’un cancer osseux. Si Isaacman, pilote de formation, a une solide expérience de vol (du moins, dans le ciel), ce n’est en revanche pas le cas de ces compagnons. Et dans quelques jours, Arceneaux, 29 ans, deviendra la plus jeune Américaine à voyager dans l’espace.

Le vaisseau Crew Dragon dans lequel ils voyageront, baptisé Resilience, a d’ores et déjà été dans l’espace : il a effectué son premier vol opérationnel habité en novembre 2020, pour mener l’astronaute Michael Hopkins et trois autres membres d’équipage à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ; il est revenu sur Terre au mois de mai. De même, la fusée Falcon 9 mobilisée pour le lancement a déjà été utilisée deux fois — l’occasion de souligner une nouvelle fois l’intérêt des lanceurs réutilisables qui sont la spécialité de SpaceX.

Comme précisé plus haut, du fait qu’elle n’a pas besoin de s’amarrer à l’ISS, la capsule a été modifiée pour offrir à ses occupants une expérience hors du commun : elle est équipée d’un dôme de verre — largement inspiré de la coupole d’observation qui se trouve sur l’ISS — offrant aux chanceux passagers une vue à 360°, soit une sensation d’immersion complète dans l’espace.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!

The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 1, 2021