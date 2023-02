Wist : une appli pour revivre ses souvenirs en réalité virtuelle ou augmentée, inspirée de Black Mirror

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Une technologie qui permet de revivre les bons moments passés… Cette idée fait tant fantasmer qu’elle a alimenté de nombreuses œuvres de science-fiction. Une start-up nommée Wist Labs a finalement décidé de s’en emparer pour la faire basculer dans la réalité. Ou en tout cas dans la réalité virtuelle.

La solution proposée par l’entreprise semble relativement simple d’utilisation. « C’est comme prendre une vidéo », résume-t-elle dans le fil de conversation d’un post Twitter. L’idée est de filmer une scène avec son iPhone ou son iPad, à l’aide de l’application. Celle-ci convertit l’image en une scène en trois dimensions. Ce souvenir peut alors être « rejoué ». Soit en réalité augmentée, en utilisant un smartphone, soit en réalité virtuelle, à l’intérieur d’un casque. Dans la vidéo de démonstration ci-dessous, on peut voir la scène enregistrée revisitée à l’endroit même où elle a été filmée.

Your memories — how you remember them pic.twitter.com/eRwIK6xYTF — Wist: Immersive Memories (@WistLabs) February 21, 2023

L’idée de la start-up était de rendre nos souvenirs plus « vivants » : « [Les photos et les vidéos] agissent comme des ancres de mémoire, nous permettant de revenir à ces moments et aux moments autour de l’ancre », écrit le cofondateur de Wist Labs, Andrew Mc Hugh, dans un article publié sur Medium. « Elles sont agréables à regarder, mais elles ne vous donnent pas la même expérience que si vous y étiez de nouveau ». L’application, disponible en version Beta, s’appelait initialement Vivid, avec comme slogan « Vivid : un moyen de capturer, de stocker et de revivre tous vos souvenirs de manière immersive ». Le nom est désormais Wist, tiré du nom de l’entreprise.

Il est possible de revisionner ces souvenirs pour soi-même, ou d’inviter des proches à les découvrir : y compris à distance, si ces derniers possèdent aussi un casque de réalité virtuelle. « J’ai chargé [une vidéo d’échographie] dans notre application VR, je l’ai partagée avec ma mère qui vit à l’autre bout du pays, et nous avons pu tous les deux nous promener ensemble à cet instant », décrit le cofondateur du projet au média Freethink. « C’est mieux qu’une vidéo parce qu’on a l’impression d’y être vraiment ».

Pour parvenir à ce résultat, l’application enregistre des informations supplémentaires par rapport à une vidéo standard, en passant par les capteurs des appareils. « Pendant la capture, nous enregistrons la couleur, la profondeur, la pose de l’appareil, l’audio et les informations sur la scène », explique Andrew Mc Hugh.

Un concept de science-fiction

Chargée de nombreuses représentations liées à la science-fiction, leur innovation a suscité des réactions mitigées. Certains se montrent enthousiastes à l’idée de tester une technologie intrigante. D’autres n’ont pu s’empêcher de souligner la similarité du concept avec l’épisode « The entire history of you » de Black Mirror, dans lequel le personnage principal peut enregistrer et rejouer des souvenirs à volonté.

black mirror ep:3 – entire history of you https://t.co/lq7ejHcvoy — Bekzod (@bekzodnorkuziev) February 23, 2023

Pour les plus curieux, il est en tout cas possible de s’inscrire sur liste d’attente afin de se faire une idée du concept. L’application est toutefois disponible uniquement sur les appareils iOS, et devrait faire son apparition prochainement sur le casque de réalité virtuelle Quest, selon le site internet de la start-up.