Une start-up développe des boucliers d’invisibilité fonctionnels destinés au grand public

Devenir invisible : paradoxalement, la proposition d’Invisibility Shield Co. n’est pas tout à fait passée inaperçue sur la plateforme de financement participatif sur laquelle elle a été mise en ligne. L’entreprise cherche à commercialiser des boucliers d’invisibilité, capables de faire « disparaître » un objet ou une personne derrière un astucieux panneau.

La start-up britannique a déjà atteint, ce mardi 22 mars, plus de 13 fois son objectif initial en collectant quelque 80 000 € à 53 jours de la fin de ses préventes. Il faut dire que ce qu’elle vend s’approche beaucoup de ce vieux rêve de science-fiction. Elle affirme ainsi vouloir donner à ses clients « le pouvoir de l’invisibilité », en leur proposant un bouclier derrière lequel on se fond instantanément dans le paysage. Ses ambitions sont surtout ludiques. L’entreprise invite ainsi ceux qui font l’acquisition d’un de leurs boucliers à « surprendre leurs amis et éviter leurs ennemis ».

Concrètement, le dispositif ressemble à une vitre semi-transparente peut être posée dans n’importe quel environnement. À ce jour, les créateurs affirment avoir conçu 25 modèles fonctionnels. Ils souhaitent donc désormais le commercialiser pour le grand public.

Comme ils le précisent, ce « bouclier d’invisibilité » fonctionne entièrement sans alimentation. En effet, il ne s’agit aucunement d’un dispositif électronique, mais purement optique. L’entreprise a en effet travaillé sur un réseau de lentilles optiques qui a pour but de manipuler la réfraction naturelle de la lumière pour faire disparaître un objet.

« Chaque bouclier utilise un réseau de lentilles conçu avec précision pour diriger une grande partie de la lumière réfléchie par le sujet loin de l’observateur, en l’envoyant latéralement sur la face du bouclier vers la gauche et la droite », expliquent ainsi les fondateurs de l’entreprise sur la page Kickstarter du projet.

Différents types, formes et configurations de lentilles ont été testées successivement pour aboutir à ce résultat. « Du fait que les lentilles de ce réseau sont orientées verticalement, la bande de lumière orientée verticalement réfléchie par le sujet debout/accroupi devient rapidement très diffuse lorsqu’elle s’étale horizontalement en traversant l’arrière de l’écran. En revanche, la lumière réfléchie par l’arrière-plan est beaucoup plus brillante et plus large, donc lorsqu’elle traverse l’arrière du bouclier, une bien plus grande partie est réfractée à la fois à travers le bouclier et vers l’observateur. Du point de vue de l’observateur, cette lumière d’arrière-plan est efficacement étalée horizontalement sur la face avant du bouclier, sur la zone où le sujet serait normalement vu », explique la start-up.

Un dispositif optique pas si nouveau

Utiliser des lentilles pour jouer avec les propriétés de la lumière, c’est une idée qui n’est pas nouvelle, loin s’en faut. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionnent nos appareils photo, microscopes, ou encore nos télescopes. Des « boucliers d’invisibilité » basés sur des principes similaires à celui proposé par Invisibility Shield Co. ont aussi fait parler d’eux ces dernières années.

L’entreprise affirme toutefois que son bouclier d’invisibilité propose une bonne qualité d’illusion optique, et elle compte bien le destiner au grand public. Il faudra pour cela débourser 358 € pour un bouclier de 95 cm x 65 cm, derrière lequel on peut assez facilement se dissimuler, et 58,60 € pour un bouclier de 31 cm par 21 cm, qui a plutôt pour objectif de dissimuler de petits objets. Autre particularité notable : les matériaux utilisés pour le bouclier, affirme la start-up, sont entièrement recyclables.

Vidéo de présentation de l’Invisibility Shield Co. :

Source : Kickstarter