Un ingénieur de chez Twitter affirme que des bugs majeurs surviendront sur la plateforme d’ici six mois

Le personnel chez Twitter ne serait désormais plus suffisant pour maintenir la plateforme en place. Pas si étonnant, après le licenciement le 4 novembre dernier d’environ la moitié des employés de l’entreprise par Elon Musk, nouveau PDG. Un ingénieur affirme que la plateforme a d’importants risques de voir les bugs se multiplier dans les semaines à venir.

Quelques heures seulement après le départ des employés, des utilisateurs du célèbre réseau social ont souligné des dysfonctionnements du « retweet », l’une des fonctionnalités clefs de Twitter. Des dysfonctionnements qui, selon une source interne, risquent de ne pas aller en s’améliorant.

Oh haven't seen something looking like a manual RT in years. Is functionality starting to break already? pic.twitter.com/D2E0FPTGUh

— Old Meme Mike (@alsoMike) November 4, 2022