Une statue vieille de 11 000 ans d’un homme tenant son pénis découverte en Turquie

Sur les célèbres sites de Karahan Tepe et Göbekli Tepe en Turquie, des archéologues ont découvert une statue vieille de près de 11 000 ans d’un homme tenant son pénis ainsi qu’une sculpture de sanglier grandeur nature datant d’entre 8700 et 8200 avant notre ère. Selon les scientifiques, ces découvertes amélioreront notre compréhension de la culture des communautés préagricoles locales, suggérant notamment qu’elles sont bien plus complexes et hiérarchisées qu’on le pensait.

Karahan Tepe et Göbekli Tepe figurent parmi les plus anciens sites de temples au monde. Situé dans les montagnes de Germus au sud-est de l’Anatolie (la partie asiatique de la Turquie), Göbekli Tepe comprend des structures mégalithiques en forme de cercle, de rectangle et d’ovale érigées par les chasseurs-cueilleurs du néolithique de la pré-poterie (entre 9600 et 8200 avant notre ère). Occupant déjà le site il y a environ 11 500 ans, ces communautés comptaient parmi les plus anciens agriculteurs au monde. En effet, elles ont vécu l’une des transitions les plus importantes de notre histoire, en passant notamment du mode de vie de chasseurs-cueilleurs à celui agricole ou semi-sédentaire.

Les monuments sont ponctués de piliers en forme de T et étaient probablement dédiés à différents rituels. Situés à proximité de Göbekli Tepe (à 35 kilomètres), ceux de Karahan Tepe comprennent également ces fameux piliers et sont âgés d’environ 11 000 ans. Sur l’ensemble des deux sites, ces structures ont été sculptées dans le plateau calcaire adjacent et sont incrustées de diverses représentations d’animaux, de symboles et de mains humaines. Cela témoigne d’un niveau remarquable pour l’époque en matière de techniques architecturales et suggère la présence d’artisans spécialisés.

La complexité de ces vestiges pourrait indiquer la présence d’une certaine forme de hiérarchie au sein de communautés qu’on croyait auparavant égalitaires. D’après Benjamin Arbuckle, professeur d’anthropologie à l’Université de Caroline du Nord, il est généralement admis que les chasseurs-cueilleurs d’Asie du sud-ouest étaient « relativement simples, subsistaient à petite échelle et généralement égalitaires ». Cependant, cette hypothèse est désormais remise en question, en raison des découvertes archéologiques des 30 dernières années. Les deux statues récemment mises au jour figurent parmi ces trouvailles.

Une hiérarchie insoupçonnée

La statue de 2,3 mètres de Karahan Tepe représente un homme assis tenant son pénis dans la main. Les côtes, la colonne vertébrale et les épaules sont particulièrement saillantes, ce qui a amené les archéologues à supposer que la personne représentée pourrait être morte. Fixée au sol sur un banc latéral, la sculpture est remarquablement réaliste pour l’époque et présente même une expression faciale, d’après le communiqué du ministère de la Culture et du tourisme turc.

Les chercheurs ayant participé à la fouille estiment que cette statue a été érigée en l’honneur d’un ancêtre important, associé au bâtiment au sein duquel il a été retrouvé. La pose du personnage (tenant son pénis) appuie cette hypothèse et symbolise probablement l’ancêtre d’un groupe social entier, tel qu’une lignée ou un clan. Étant donné qu’il s’agit pour l’instant de la seule statue du genre à avoir été retrouvée, cette personne avait peut-être un niveau hiérarchique supérieur. Toutefois, ces interprétations restent conjecturales. D’autre part, ces preuves suggèrent que les architectures environnantes s’apparentent davantage à des habitations plutôt qu’à des temples. Et bien que la sculpture n’ait pas encore été officiellement datée, l’âge du site suggère qu’elle est ancienne d’environ 11 000 ans. Par ailleurs, une autre petite statue représentant un vautour a été exhumée à proximité.

Le sanglier de Göbekli Tepe quant à lui mesure 1,4 mètre de long pour 0,7 mètre de haut et date de 8700 à 8200 avant notre ère. Il se dresse au-dessus d’un banc de pierre et est entouré de trois piliers. Cet agencement suggère qu’il constituait un point central de la structure et revêtait une importance culturelle élevée pour la communauté. La surface avant du banc sur lequel il reposait est décorée par des bas-reliefs en forme de H, de croissant, de serpent et de visage humain.

Des traces de pigments rouge, noir et blanc ont été détectées sur sa surface, indiquant qu’il était autrefois peint. La langue de l’animal aurait été peinte en rouge, tandis que le reste du corps comportait du noir et du blanc. Les experts estiment que cela n’est pas surprenant en vue du niveau artistique constaté sur les lieux et suggèrent que la plupart des œuvres et monuments étaient probablement également peints. Malheureusement, la peinture se conserve difficilement sur les vestiges archéologiques et seul le sanglier en a préservé des traces.