Le mois dernier, une vague de chaleur extrême s’est abattue sur une grande partie de l’Europe. Depuis, elle s’est déplacée vers le nord, où elle ravage la calotte glaciaire du Groenland. Mais il n’y a pas qu’en Arctique et dans les environs que le changement climatique engendre des dégâts. Récemment, les scientifiques ont constaté que les endroits les plus froids d’Europe, tels que les glaciers suisses, ont également souffert.

Les glaciers suisses ont enregistré des taux de fonte exceptionnellement élevés au cours de la dernière vague de chaleur, qui s’est produite fin juillet, et également lors d’une vague antérieure ayant frappé le continent à la fin juin. Ce sont en tout cas les conclusions du réseau suisse de surveillance des glaciers (GLAMOS).

Selon un tweet la semaine dernière de Matthias Huss, glaciologue à l’ETH Zürich (Suisse) et responsable de GLAMOS, les glaciers du pays ont perdu environ 800 millions de tonnes de glace au cours de ces deux dernières vagues de chaleur. « Absolument exceptionnel pour une période de 14 jours seulement ! » s’exclame-t-il dans le tweet.

L’estimation, qui repose sur une analyse précoce des mesures effectuées sur certains sites, combinée à un modèle qui les met à l’échelle pour estimer les pertes de glace totales dans l’ensemble du pays, est encore préliminaire a-t-il déclaré à E&E News lors d’une interview. Une analyse plus détaillée suivra à la fin de l’été pour estimer les pertes cumulatives de la saison et les comparer aux étés précédents. Mais les données suggèrent déjà que les pertes de cette année ont été exceptionnellement rapides.

Comme le souligne Huss, les précipitations de neige dans la région ont été supérieures à la moyenne au cours du dernier hiver. Les glaciers ont donc commencé l’été avec une épaisse couche de neige et se débrouillaient “extraordinairement bien” par rapport aux dernières saisons, qui ont enregistré des pertes particulièrement importantes, a-t-il noté.

Les scientifiques espéraient qu’ils termineraient la saison sur une meilleure note que ces dernières années. Mais une fois que la première vague de chaleur a frappé, la neige a commencé à fondre rapidement.

« Maintenant, à cause de ces deux vagues de chaleur, les courbes ont très rapidement décliné », a déclaré Huss à E&E News. « Et nous sommes maintenant à la moyenne des dix dernières années, voire même un peu en dessous ».

Dans les Alpes européennes, d’autres régions ont également été touchées par les vagues de chaleur cet été. À environ 80 kilomètres au nord du Mont-Blanc par exemple, la plus haute montagne des Alpes européennes, l’alpiniste Bryan Mestre a été stupéfait de tomber sur un grand étang d’eau liquide accumulée au sommet. Sa publication Instagram avait d’ailleurs été largement partagée par les médias du monde entier. Dix jours plus tôt, avant la première vague de chaleur, la même zone était complètement gelée (comme vous pouvez le voir ci-dessous).

Selon Huss, les glaciers alpins se retirent depuis au moins le milieu du XIXe siècle. Et les pertes semblent s’accélérer au cours des dernières décennies. Les changements les plus impressionnants ont été observés sur les plus grands glaciers de la région, a-t-il noté. Le glacier d’Aletsch, le plus grand glacier des Alpes, a reculé de près de 3 km depuis 1870.

Sur le même sujet : La fonte des glaces au Groenland est six fois plus rapide que dans les années 1980

Le modèle ne se limite pas aux glaciers suisses. Les scientifiques ont observé des déclins à travers l’Europe, notamment des glaciers dans les montagnes de France, d’Autriche et d’Italie. Et tant que les températures mondiales continueront d’augmenter, les pertes devraient se poursuivre.

Une étude récente publiée plus tôt cette année dans la revue The Cryosphere estime qu’en 2100, environ un tiers du volume total des glaciers des Alpes européennes pourrait être perdu, même si les nations du monde parviennent à atteindre les objectifs climatiques énoncés dans l’Accord de Paris. Dans un scénario où les émissions de gaz à effet de serre se maintiendraient à leurs niveaux actuels, plus de 90% de la glace pourrait disparaître.

D’autres études ont également fait part de projections très négatives pour les glaciers de montagne dans d’autres parties du monde, y compris l’Hindu Kush et l’Himalaya (Asie).

Des étés comme celui-ci, marqués par des vagues de chaleur extraordinaires et des niveaux de fusion élevés, ne font qu’exacerber le problème. « Nous assistons maintenant presque chaque année à une nouvelle année record », a déclaré Huss. « Et c’est cela, le réel problème » conclut-il.

