Des huskys pataugent sur la glace de mer lors d'une expédition dans le nord-ouest du Groenland, où la perte de glace a été déclenchée par l'élévation du niveau de la mer et les températures atmosphériques. | Steffen Olsen/Centre for Ocean and Ice/AFP/Getty Images

Des scientifiques des Universités de Leeds et d’Édimbourg et de l’University College de Londres ont analysé des relevés satellites des glaciers, des montagnes et des calottes glaciaires entre 1994 et 2017, dans le but d’identifier l’impact du réchauffement climatique. Décrivant la perte de glace comme « stupéfiante », le groupe de chercheurs a constaté que la fonte des glaciers et des calottes glaciaires pouvait entraîner une élévation spectaculaire du niveau de la mer, atteignant peut-être un mètre de plus d’ici la fin du siècle.

« Pour mettre cela en contexte, chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer signifie qu’environ un million de personnes seront déplacées de leurs terres basses vers des zones plus en altitude », a déclaré le professeur Andy Shepherd, directeur du Centre d’observation et de modélisation polaires de l’Université de Leeds.

Cette perte dramatique de glace estimée au total à 28’000 milliards de tonnes pourrait avoir d’autres conséquences graves, notamment une perturbation majeure de la santé biologique des eaux arctiques et antarctiques et la réduction de la capacité de la planète à réfléchir le rayonnement solaire dans l’espace.

Les scientifiques ont confirmé que ces résultats correspondent aux prévisions des pires scénarios présentées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC, de l’anglais Intergovernmental Panel on Climate Change) des Nations Unies. « Par le passé, des chercheurs ont étudié des zones individuelles – telles que l’Antarctique ou le Groenland – où la glace fond. Mais c’est la première fois que quelqu’un regarde toute la glace qui disparaît de la planète entière… Et ce que nous avons découvert nous a stupéfiés », a déclaré Shepherd.

« Il ne fait aucun doute que la grande majorité de la perte de glace sur Terre est une conséquence directe du réchauffement climatique », a écrit le groupe de chercheurs.

Les découvertes surviennent une semaine après que des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio ont découvert que la calotte glaciaire du Groenland avait peut-être passé un point de non-retour.

Sur le même thème : Après 40 ans, des chercheurs publient enfin une estimation plus précise du futur réchauffement climatique

Selon les chercheurs, les chutes de neige qui reconstituent les glaciers du pays chaque année ne peuvent plus suivre le rythme de la fonte des glaces, ce qui signifie que la calotte glaciaire du Groenland continuera à perdre de la glace même si les températures mondiales cessent d’augmenter.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 1000 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

À noter que la calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus grande masse de glace au monde. « Ce que nous avons constaté, c’est que la glace qui se décharge dans l’océan dépasse de loin la neige qui s’accumule à la surface de la calotte glaciaire », a déclaré Michalea King, auteur principal et chercheur au Byrd Polar and Climate Research Center de l’Ohio State University.

Une étude de la NASA pointe également dans cette direction, et a mis en lumière que la décennie 2010-2019 a été la plus chaude jamais enregistrée.