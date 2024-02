Tesla : ce dispositif solaire dépliable fait maison ajoute jusqu’à 60 km d’autonomie à chaque longue pause

Imaginez que vous conduisez votre voiture électrique pour aller au travail. Une fois arrivé, votre véhicule est garé sur le parking, baignant dans le soleil pendant plusieurs heures jusqu’à votre départ du bureau. Et si cette période d’inactivité sous le soleil pouvait être exploitée pour recharger la voiture gratuitement ? C’est précisément le concept qu’Omid Sadeghpour a imaginé et a mis en œuvre. Il a conçu un système de panneaux solaires extensibles pour recharger sa Tesla Model Y, un projet qu’il a nommé « Beta One ». Après une matinée au travail par exemple, il est possible de repartir avec plus de 30 km d’autonomie supplémentaire gratuite.

Le dispositif, baptisé « Beta One », est composé de neuf panneaux solaires empilables installés sur le porte-bagages de la voiture par le biais d’un châssis en bois. L’ensemble pèse 75 kg, un poids judicieusement calculé sachant que la capacité maximale de charge du toit de la plupart des Tesla est de 79 kg, porte-bagages inclus. Étant tout de même compact, le système fait 28 cm de haut une fois plié. Malgré l’apparence rudimentaire du dispositif, le concepteur l’a fortement optimisé pour réduire l’encombrement, en replaçant notamment les boîtes de jonction contenant les composants électroniques des panneaux.

La technologie se déploie par le biais de bras télescopiques. Une fois le système étendu, il couvre une surface beaucoup plus grande que celle du toit de la voiture, optimisant ainsi le potentiel de génération d’énergie solaire. La surface occupée a été étudiée de manière à ne pas dépasser la taille d’une place de parc standard aux États-Unis. Sadeghpour estime que le Beta One ajoute entre 30 et 60 km (20 à 40 miles) à l’autonomie du véhicule (30 km en moyenne avec une pause de 5h).

Une production de 6 kWh

Le système se compose de panneaux solaires délivrant chacun une puissance de 175 Watts. Au total, il dispose de plus de 1,5 kW. Exposé au soleil pendant cinq heures, le dispositif peut générer environ 6 kWh d’énergie avec des conditions météorologiques favorables. Cette production d’électricité pour la recharge peut augmenter l’autonomie d’une Tesla Model Y de 30 à 60 km, d’après les estimations de son concepteur. Ce chiffre dépend bien entendu de divers facteurs tels que l’ensoleillement, la température d’exposition, la position du véhicule par rapport au soleil et l’état de santé de la batterie et des panneaux solaires.

Déjà disponible à l’achat pour 4000 dollars (soit environ 3709 euros) sur le site DartSolar, le système promet une rentabilité sur plusieurs années, à condition de consommer quotidiennement les 6 kWh produits. Cependant, son apparence a suscité des critiques : le fait qu’il ne s’intègre pas directement au toit de la voiture a déplu à certains, qui hésitent à investir une telle somme. Face au scepticisme exprimé par de nombreux commentateurs, il semble que le Beta One pourrait surtout trouver son utilité dans des régions isolées, où l’accès à l’électricité est plus restreint.

Bientôt une nouvelle version, la « Beta Two »

Dans une récente vidéo publiée sur YouTube, Sadeghpour révèle qu’il travaille déjà sur la prochaine itération de son invention, baptisée « Beta Two ». Cette nouvelle version bénéficiera de nouvelles avancées en matière de performance et d’efficacité. Elle se distinguera notamment par une puissance totale plus élevée de 4 kW, soit 440 W par panneau. Avec une exposition de cinq heures au soleil, le Beta Two pourrait ainsi augmenter l’autonomie d’un véhicule similaire de 50 à 90 km.

L’innovation ne s’arrête pas là, car Omid envisage d’optimiser le système de recharge en utilisant une méthode de chargement « courant continu à courant continu », évitant ainsi les pertes inhérentes au passage par le courant alternatif. Cette amélioration pourrait porter l’extension d’autonomie à près de 100 km !

Pour cette nouvelle version, une attention particulière est également portée à l’allègement de l’ensemble. L’utilisation de bras télescopiques en fibre de carbone, un matériau réputé pour sa légèreté et sa solidité de niveau aérospatial, permettra de diminuer considérablement le poids de l’installation et de réduire de moitié sa hauteur une fois les panneaux empilés. Les avantages ne seront ainsi pas qu’esthétiques, puisqu’un système plus léger nécessite moins d’énergie pour être transporté. Sans compter que la diminution de la hauteur totale du dispositif replié permet une réduction considérable de la friction avec l’air (amélioration de l’aérodynamisme), ce qui contribue également à réduire la consommation énergétique du véhicule et ainsi son autonomie.

Outre le nouveau mode de chargement de courant continu à courant continu, Omid travaille également sur la façon de gérer au mieux la surface occupée par le système une fois déployé. En effet, les panneaux de 440 W sont plus larges que ceux du Beta One, ce qui ajoute un défi relatif à la surface limite imposée par une place de parc standard.

Dans cette vidéo, Omid Sadeghpour détaille le fonctionnement de son dispositif (© YouTube/DartSolar) :