Le 11 novembre, la majorité de la planète a pu observer un événement astronomique rare : le transit de Mercure. La planète est passée devant le Soleil, donnant la possibilité aux astronomes amateurs et professionnels de capturer de magnifiques images du phénomène. C’était, en effet, un événement à ne pas manquer, car le prochain transit de Mercure ne se déroulera de nouveau qu’en 2032.

Avec environ 13 transits de Mercure survenant au cours d’un siècle, c’est un phénomène plutôt rare. Quatre de ces événements se sont produits au cours de cette décennie. maintenant, il n’y en aura pas d’autre avant 2032. Plusieurs observateurs se sont donc déplacés en Amérique du Sud et dans l’est de l’Amérique du Nord — les deux endroits où le transit a duré environ 5 heures et demie, et pouvait donc être observé dans sa totalité.

Bien entendu, la NASA était la mieux équipée pour capturer le passage de Mercure, avec des télescopes terrestres et spatiaux. Ainsi, amateurs et professionnels ont capturé un grand nombre de photos destinées aux “malchanceux” qui n’ont pu voir l’événement.

Just a few more minutes in today’s #MercuryTransit! Watch Mercury complete its journey across the Sun through the eyes of our Solar Dynamics Observatory satellite ➡️ https://t.co/5OFdcyOFJ8. SDO keeps a constant eye on the Sun, so it has a prime view for transits like this! 🛰☀️ pic.twitter.com/QuCxZL6u1X

— NASA Sun & Space (@NASASun) November 11, 2019