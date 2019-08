À leur grande surprise, des astronomes ont constaté que la zone autour du trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, Sagittarius A*, est devenue temporairement 75 fois plus lumineuse en l’espace de deux heures seulement.

Le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, Sagittarius A*, a soudainement commencé à briller plus fort que jamais (en une si brève période), et les astronomes ne savent toujours pas exactement ce qui a provoqué ce phénomène.

En l’espace de deux heures, la luminosité du trou noir a été multipliée par 75. D’ailleurs, les astronomes pensent que la luminosité était encore plus forte avant le début de l’observation. En 20 ans d’études, le trou noir n’a jamais été vu aussi lumineux en étant observé dans l’infrarouge proche.

« J’ai d’abord été très surpris, puis très excité », a déclaré l’astronome Tuan Do de l’Université de Californie à Los Angeles. « Le trou noir était si brillant que je l’ai d’abord confondu avec l’étoile S0-2, car je n’avais jamais vu Sgr A* aussi brillant. Au cours des quelques images suivantes, cependant, il était clair que la source était variable et devait être le trou noir. J’ai su presque tout de suite qu’il se passait quelque chose d’intéressant ».

Depuis l’observation, les astronomes ont travaillé avec acharnement pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé dans la zone avoisinant le trou noir supermassif. Les résultats, en cours de révision pour publication dans la revue The Astrophysical Journal Letters, sont actuellement disponibles sur le site de pré-publication arXiv.

Do et son équipe ont observé le centre galactique durant quatre nuits, plus tôt cette année, à l’aide de l’Observatoire WM Keck situé à Hawaï. L’étrange éclaircissement a eu lieu le 13 mai 2019, et l’équipe a réussi à le capturer dans un laps de temps de deux heures. Dans la séquence vidéo ci-dessous, l’évènement lumineux de 2h a été condensé sur deux secondes.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV

— Tuan Do (@quantumpenguin) August 11, 2019