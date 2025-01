Trump annonce un méga-investissement de 500 milliards de dollars pour l’IA : le projet Stargate

Mardi, lors d’un événement à la Maison-Blanche, Donald Trump a dévoilé un projet ambitieux de 500 milliards de dollars dédié aux infrastructures d’intelligence artificielle. Baptisé « Stargate », ce programme colossal, mené par trois poids lourds du secteur technologique, vise à construire de grands centres de données et à garantir l’approvisionnement énergétique nécessaire à la prochaine génération d’IA, tout en promettant la création de plus de 100 000 emplois.

Cet investissement sans précédent s’inscrit dans une volonté affichée de devancer les grandes puissances, notamment la Chine, sur le terrain stratégique de l’IA. La Chine, déjà à la pointe en matière de recherche et de déploiement d’algorithmes avancés, est perçue comme un rival direct des États-Unis. « La Chine est un concurrent, et nous devons agir rapidement. Je vais faciliter ce projet en déclarant l’état d’urgence, car la situation le demande. Nous devons construire ces infrastructures », a affirmé Donald Trump lors du briefing.

Le président a également insisté sur l’importance de l’autonomie énergétique du projet. « Ils doivent produire beaucoup d’électricité, et nous leur permettrons de le faire facilement, dans leurs propres centrales si nécessaire », a-t-il ajouté, selon un rapport de CBS.

Trois géants de la tech aux commandes

Stargate réunit des acteurs de premier plan : la société japonaise SoftBank, le spécialiste américain de l’IA générative OpenAI, et Oracle, leader des technologies cloud. Masayoshi Son, PDG de SoftBank, Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et Larry Ellison, cofondateur et directeur de la technologie d’Oracle, étaient tous présents à la cérémonie pour saluer cette initiative.

Un premier investissement de 100 milliards de dollars a déjà été engagé, avec pour objectif d’atteindre les 500 milliards d’ici 2029. Outre les trois principaux partenaires, MGX, entreprise émiratie, prévoit d’injecter 20 milliards de dollars dans le projet. Nvidia, leader mondial du calcul informatique et de l’intelligence artificielle, a également été annoncé comme partenaire stratégique.

Ce plan s’appuie sur un engagement préalable de SoftBank. En décembre, Masayoshi Son avait promis d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans les technologies américaines au cours des quatre prochaines années. Ce n’est pas une première pour SoftBank, qui avait déjà investi 50 milliards de dollars sous le premier mandat de Trump, notamment dans des entreprises comme WeWork.

Dix centres de données déjà en construction

Selon Larry Ellison, dix centres de données sont actuellement en construction dans le nord-est du Texas, près d’Abilene. « Je pense que ce sera l’un des projets les plus ambitieux de notre époque », a-t-il déclaré. De son côté, Sam Altman a évoqué les impacts positifs de cette initiative : « À mesure que cette technologie progresse, nous assisterons à des avancées notables, notamment dans le domaine de la santé, avec des avancées incroyables dans le traitement des maladies ».

Ce projet intervient après une décision marquante de Trump : l’annulation d’un décret exécutif de l’administration Biden sur la régulation de l’IA, jugé trop restrictif. Cette annulation ouvre la voie à une approche plus souple et favorable à l’innovation technologique.

Une idée en gestation depuis des années…

Le projet Stargate n’est pas entièrement nouveau. Sous l’administration Biden, des discussions avaient déjà émergé en mars 2024 autour d’un plan similaire. À l’époque, Microsoft et OpenAI envisageaient un projet de centres de données d’une valeur de 100 milliards de dollars, dont le lancement était prévu pour 2028.

Stargate marque donc une accélération de cette vision, portée aujourd’hui par un partenariat élargi et un budget multiplié par cinq, incluant des partenaires clés comme SoftBank et Oracle. Ce vaste chantier illustre la volonté des États-Unis de s’imposer comme le fer de lance de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.