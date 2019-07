C’est dans le ciel nocturne de Russie, que d’une lueur verdâtre, une spectaculaire danse d’aurores boréales a pris temporairement la forme d’un phoenix géant. Le phénomène spectaculaire a eu lieu au-dessus d’une centrale électrique militaire abandonnée, près de Mourmansk.

Dans le cadre du concours d’astrophotographie Insight Investment Astronomy Photographer organisé par le Royal Observatory de Greenwich, au Royaume-Uni, des étonnants — et souvent sublimes — clichés ont été envoyés par les participants.

Le concours a reçu plus de 4600 candidatures soumises par des photographes du monde entier. Une trentaine de clichés seulement ont été sélectionnés pour un examen final. Et parmi ceux sortant du lot, il y a notamment ce magnifique phoenix polaire se dessinant dans le ciel nocturne russe.

Des photographes de 90 pays différents ont orienté leurs objectifs sur des objets cosmiques proches et lointains. Au rendez-vous : des impressionnantes aurores ou des pépinières d’étoiles lointaines. Les juges choisiront les gagnants dans le cadre de neuf catégories : Paysages célestes, Aurores, Gens et Espace, Notre Soleil, Notre Lune, Planètes, Comètes, Astéroïdes, Étoiles et Nébuleuses, Galaxies et pour finir, “Jeune Astrophotographe de l’Année”, qui récompensera le meilleur participant âgé de 16 ans ou moins.

À lire également : Comment se forment les aurores polaires ?

Une autre image étonnante, prise en Iran, montre la partie la plus brillante de la Voie lactée, au-dessus du sommet du mont volcanique Damavand. Avec une altitude de 5609 mètres, il s’agit de la plus haute montagne du Moyen-Orient et le plus haut volcan d’Asie.

Les gagnants du concours seront annoncés le 12 septembre lors d’une cérémonie de remise des prix au National Maritime Museum, au Royaume-Uni. Les images qui recevront les prix les plus prestigieux feront l’objet d’une exposition au musée à compter du 13 septembre.