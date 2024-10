La station spatiale Haven-2, candidate au remplacement de l’ISS, dévoilée par la start-up Vast

Depuis plus de deux décennies, la Station spatiale internationale (ISS) gravite paisiblement en orbite terrestre basse. Pourtant, au fil des années, les coûts exorbitants associés à son entretien pèsent toujours plus, incitant à envisager son abandon progressif. Après la Russie, les États-Unis, le Canada et l’Europe ont également pris la décision de se retirer. D’ici 2030, ce laboratoire de microgravité, qui a longtemps servi la recherche spatiale, sera mis hors service. C’est dans cette perspective que la NASA a lancé, en 2021, le programme Commercial Low Earth Orbit Destination (CLD), visant à concevoir le successeur de l’ISS. Parmi les entreprises privées en lice pour le contrat CLD, Vast s’est récemment distinguée en dévoilant Haven-2.

À l’ouverture du programme CLD de la NASA, une multitude d’entreprises ont affiché leur ambition de décrocher l’illustre contrat pour développer le digne successeur de l’ISS. Vast, une start-up californienne fondée en 2021 par Jed McCaleb, figure parmi elles. Elle a profité du 75e Congrès international d’astronautique (IAC), qui se déroule actuellement à Milan, pour lever le voile sur Haven-2, un candidat potentiel au contrat. Avec cette station spatiale, Vast affirme clairement son intention de concourir pour la deuxième phase du programme. Les lauréats devraient être dévoilés par la NASA aux alentours de juin 2026.

« Notre objectif pour cette décennie est de remporter le contrat de la NASA Commercial LEO Destination (CLD) et de bâtir le successeur de la Station spatiale internationale », a déclaré dans un communiqué Max Haot, PDG de Vast. Il a ajouté : « Pour y parvenir, nous allons d’abord démontrer notre capacité en construisant et en exploitant la première station spatiale commerciale au monde, Haven-1, dont le lancement est prévu en 2025 ».

Une invitation à rêver, prête à être portée.



Haven-2, la version certifiée de Haven-1

Visant à concevoir une installation orbitale alliant design, confort et fonctionnalités, Vast a développé Haven-1, décrite par la start-up comme étant la première station spatiale commerciale bientôt prête au lancement. Avec l’expertise de Peter Russell-Clarke, Haven-1 intègre un design centré sur le bien-être, avec un espace intérieur épuré et chaleureux. L’extérieur du module monomodulaire intègre une fenêtre centrale pour offrir aux astronautes une vue panoramique sur la Terre. Vast prévoit de lancer Haven-1 au cours du second trimestre 2025 et a précisé que ce module unique pourra accueillir jusqu’à quatre missions de courte durée, avec quatre astronautes au total.

Comme l’a expliqué Haot, Haven-1 servira de base à la conception de Haven-2, qui reste pour l’heure un projet. Selon la start-up, à l’instar de l’ISS, Haven-2 sera construite bloc par bloc et comptera en tout huit modules, auxquels s’ajoutera un neuvième servant de module central. Si l’entreprise remporte le contrat CLD, elle prévoit de mettre en orbite le tout premier module d’Haven-2 dès 2028 à bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Ensuite, Vast lancera, en 2030, trois modules supplémentaires à six mois d’intervalle. Une fois ceux-ci amarrés, Vast enverra le module central de sept mètres de diamètre, équipé d’un SAS pour d’éventuelles sorties dans l’espace.

Selon les plans dévoilés par Vast, le premier module de Haven-2, qui devrait être lancé d’ici 2028, mesurera cinq mètres de plus que son prédécesseur Haven-1. Il inclura également un espace habitable plus spacieux (deux fois le volume habitable de Haven-1) et des ports d’amarrage. Entre 2030 et 2032, quatre autres modules seront envoyés, deux d’entre eux comprenant des caractéristiques supplémentaires. L’un, à l’instar de l’ISS, disposera d’une coupole de 3,8 m, tandis que l’autre sera équipé d’un sas et de supports de charge utile externes.

Une fois achevée, l’intégralité de la station formera une croix, comprenant : un laboratoire dédié à la recherche en microgravité, un bras robotique pour le déplacement d’objets dans l’espace, une coupole d’observation, un sas et un total de 16 hublots.

Andrew Feustel, conseiller de Vast, a souligné : « Haven-2 est conçu dans un souci de compatibilité, garantissant que les partenaires internationaux puissent s’intégrer de manière transparente à cette plateforme de nouvelle génération ». Il a ajouté : « Cette vision de la coopération mondiale dans l’espace créera des opportunités de progrès scientifiques et technologiques, au bénéfice des partenaires souverains nouveaux et actuels ainsi que des industries du monde entier ».

Bien que Vast affiche un optimisme certain avec Haven-2, l’entreprise devra encore faire face à la concurrence. Axiom Space, Northrop Grumman, ou encore Blue Origin font partie des entreprises qui aspirent également à décrocher le contrat de la NASA.

Vidéo de présentation de la station spatiale Haven-2 :