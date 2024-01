Un photographe de Stockholm (en Suède) a capturé un phénomène extrêmement rare dans le ciel nocturne : un « flash vert » au-dessus de Vénus, qui n’a duré qu’environ une seconde. Presque identique à ceux que l’on peut parfois observer autour du Soleil, le flash lumineux a été aperçu aux premières heures du 8 janvier, lorsque la planète commençait à s’élever au-dessus de l’horizon.

La lumière visible est composée de 7 couleurs différentes, dont la combinaison donne la couleur blanche. Dans certaines conditions, ces couleurs peuvent se dissocier lorsque la lumière traverse certains objets, selon un phénomène appelé réfraction. La lumière dévie de sa trajectoire rectiligne en changeant de vitesse lorsqu’elle passe d’un milieu transparent à un autre. Cela crée un effet de dispersion par lequel la lumière se décompose en ses différentes longueurs d’onde.

Lorsque la lumière du soleil traverse l’atmosphère terrestre, elle est réfractée par les molécules de gaz présentes et donne ainsi différentes couleurs selon le segment de ciel et le point d’observation. Par exemple, le ciel diurne apparaît bleu, car la longueur d’onde bleue s’y disperse plus que les autres. Les cristaux de glace et les gouttes de pluie peuvent également réfracter la lumière et créer des arcs-en-ciel. Le même phénomène peut aussi être observé autour d’objets, lorsque la lumière est réfractée par les particules de poussière qui les entourent.

Cependant, dans de très rares conditions, où le ciel est exceptionnellement clair et transparent (au lever et au coucher du Soleil), la lumière du soleil et des corps planétaires proches de la Terre peuvent se disperser presque complètement. Cela se produit surtout lorsque les objets sont proches de l’horizon. Dans ces conditions, la réfraction atmosphérique des longueurs d’ondes courtes comme le bleu et le violet est supérieure à celle des ondes plus longues comme le jaune et le rouge.

En conséquence, la lumière verte (longueur d’onde moyenne) est parfois la seule à atteindre les yeux de l’observateur. En effet, les rayons rouges orangés sont cachés soit en dessous de l’horizon, soit juste au-dessus du sol. Lorsque cela se produit, on peut momentanément apercevoir ce qu’on appelle un « flash vert » (ou rayon vert), un éclat fugace de lumière verte illuminant le haut du soleil ou de la planète observée.

Ce phénomène très rare ne peut être observé que lorsque l’observateur est situé dans un angle très précis par rapport à l’objet. La ligne de l’horizon doit être éloignée, afin que la lumière puisse traverser la plus grande épaisseur atmosphérique possible par rapport à l’observateur. Cela signifie que les flashs verts s’observent généralement à basse altitude, là où l’horizon est dégagé (devant un océan par exemple).

Un effet amplifié par le froid extrême

Le flash vert au-dessus de Vénus a été capturé par Peter Rosén lorsqu’il l’observait s’élever au-dessus de l’horizon, dans le ciel de Stockholm. L’éclair n’a duré qu’environ une seconde et a été observé tôt le matin, peu avant le crépuscule. « Je me suis réveillé tôt pour avoir une vue magnifique sur Vénus et la Lune se levant au-dessus de l’horizon de Stockholm », a expliqué le photographe à Spaceweather.

La température régnant à ce moment-là en Suède a également contribué à améliorer la visibilité. En effet, les gradients de température de l’air inhabituellement prononcés ce jour-là ont accentué la réfraction de la lumière, offrant ainsi un effet des plus spectaculaires. « En raison du froid extrême qui persiste encore dans le sud de la Suède, j’ai également reçu un bonus inattendu sous la forme d’un rare éclair vert sur Vénus ».

De plus, la basse atmosphère terrestre agissant sur la lumière comme un prisme, celle de Vénus présentait également d’autres nuances de couleur. Bien que le flash vert soit à première vue le plus apparent, on peut apercevoir des éclats de jaune, de rouge orangé et de bleu scintiller au-dessus de la planète, en regardant la séquence plus attentivement.

À noter que des flashs verts provenant de Vénus, de Mercure, de la Lune et du Soleil ont déjà été aperçus et immortalisés à plusieurs reprises. Cependant, contrairement à ceux du Soleil, ceux des planètes sont généralement observés dans des conditions où la température de l’air est très basse — ce qui en amplifie l’effet de réfraction vers le vert. Par ailleurs, la vidéo de flash vert de Rosén serait la meilleure jamais obtenue de Vénus.

Vidéo montrant des flashs verts solaires (© Paolo Lazzarotti/YouTube) :