Depuis le début de l’épidémie, les consignes d’hygiène sont claires : se laver les mains souvent avec du savon et de l’eau, maintenir ses distances et éternuer/tousser dans le pli du coude. Cependant, pour montrer ce que le non-respect de ces mesures ou simplement la vie en communauté signifie en matière de propagation virale ou bactérienne, rien de mieux qu’une expérience grandeur nature et en situation réelle. C’est ce qu’une compagnie de diffusion japonaise, la NHK, a simulé avec succès dans le cadre d’une démonstration filmée qui est rapidement devenue virale.

Pour prendre en compte le plus de facteurs et de détails scientifiques possibles, la NHK a fait appel à des experts en maladies infectieuses de l’école de médecine de l’Université St. Marianna à Kawasaki. Le but, organiser un repas sous forme de buffet pour 10 personnes. Ils ont ensuite placé un peu de peinture fluorescente sur la main d’une personne « infectée » pour simuler la propagation initiale de gouttelettes en raison d’une toux (dans la main au lieu du pli du coude), puis ont laissé les participants profiter du buffet pendant les 30 minutes suivantes.

À la fin du repas, les lumières ont été éteintes et les participants ainsi que leur environnement ont été exposés à un éclairage ultraviolet. Le résultat est sans appel : le “virus” s’était propagé partout, et sur tous les participants :

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020